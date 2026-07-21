Contraloría General de la República dispuso el inicio de servicios de recopilación de información en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Contraloría General de la República dispuso el inicio de servicios de recopilación de información en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República dispuso el inicio de servicios de recopilación de información en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tras la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder que reveló una serie de gastos superfluos durante los primeros meses del gobierno del presidente José María Balcázar.

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