La Contraloría General de la República dispuso el inicio de servicios de recopilación de información en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tras la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder que reveló una serie de gastos superfluos durante los primeros meses del gobierno del presidente José María Balcázar.

Mediante oficios emitidos el 20 de julio, los órganos de control institucional de ambas carteras comunicaron el inicio de las acciones de control. En el caso del Minem, la revisión comprenderá las contrataciones de bienes y servicios por el aniversario institucional 2026 y otras actividades vinculadas.

Contraloría General de la República dispuso el inicio de servicios de recopilación de información en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem)

Contraloría General de la República dispuso el inicio de servicios de recopilación de información en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Por su parte, en el Minam, la recopilación de información estará orientada a las contrataciones para la adquisición de kits e implementos relacionados con el manejo y control del estrés y la ansiedad.

El reportaje difundido el último domingo señaló que el Ministerio de Energía y Minas destinó cerca de S/100 mil para la celebración de su 57.° aniversario, incluyendo gastos por servicios de coffee break, una gincana institucional, camisetas con el logotipo de la entidad y un almuerzo de integración.

Asimismo, la investigación indicó que el Ministerio del Ambiente realizó compras de desayunos por su aniversario institucional y adquirió kits antiestrés y de relajación, conformados por almohadillas de semillas aromáticas, por más de S/7.700.

También se dio cuenta de desembolsos en el Despacho Presidencial para servicios de coffee break, bebidas gaseosas y talleres, así como de adquisiciones y remodelaciones en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de la Producción (Produce), entre ellas mobiliario y electrodomésticos para un despacho viceministerial.