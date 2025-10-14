El presidente de la República, José Jerí Oré, tomó hoy juramento a Sandra Liz Gutiérrez Cuba como nueva ministra de Estado en el sector de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú (MIMP), en reemplazo de Ana Peña Cardoza.

Oré fue elegido como nuevo jefe de Estado interino tras la aprobación de cuatro mociones de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral. Fueron 122 votos a favor los que sentenciaron el distino de la ahora exmandataria.