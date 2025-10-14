Sandra Gutiérrez es la nueva titular del MIMP. Foto: TV Perú
Redacción EC
Redacción EC

El presidente de la República, , tomó hoy juramento a Sandra Liz Gutiérrez Cuba como nueva ministra de Estado en el sector de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú (MIMP), en reemplazo de Ana Peña Cardoza.

Oré fue elegido como nuevo jefe de Estado interino tras la aprobación de cuatro mociones de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral. Fueron 122 votos a favor los que sentenciaron el distino de la ahora exmandataria.

