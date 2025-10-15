El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán. Ahora, quién quedaría al mando es el teniente alcalde, Richard Cortez, quien en marzo de este año fue captado recibiendo billetes en una reunión privada.

Velasco Huamán asumió el cargo el 1 de enero de 2023, tras ganar las elecciones municipales de 2022.