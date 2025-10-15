Fernando Velasco es el actual alcalde de Chorrillos. Foto: Municipalidad de Chorrillos
Fernando Velasco es el actual alcalde de Chorrillos. Foto: Municipalidad de Chorrillos
Redacción EC
Redacción EC

El declaró fundada la vacancia contra el alcalde de , Fernando Velasco Huamán. Ahora, quién quedaría al mando es el teniente alcalde, Richard Cortez, quien en marzo de este año fue captado recibiendo billetes en una reunión privada.

Velasco Huamán asumió el cargo el 1 de enero de 2023, tras ganar las elecciones municipales de 2022.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC