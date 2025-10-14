Aldo Prieto Barrera es el nuevo ministro del MTC. Foto: TV Perú
Aldo Prieto Barrera es el nuevo ministro del MTC. Foto: TV Perú
Redacción EC
Redacción EC

El presidente de la República, , tomó hoy juramento a Aldo Prieto Quiroz Avilés como nuevo ministro del Transportes y Comunicaciones (MTC), en reemplazo de César Sandoval Pozo.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC