El presidente de la República, José Jerí Oré, tomó hoy juramento a Aldo Prieto Quiroz Avilés como nuevo ministro del Transportes y Comunicaciones (MTC), en reemplazo de César Sandoval Pozo.
