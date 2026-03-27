Resumen

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Por Redacción EC

La selección peruana afrontará ante Senegal, este sábado 28 de marzo, su primer duelo en la era Mano Menezes como entrenador.

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