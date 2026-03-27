La selección peruana afrontará ante Senegal, este sábado 28 de marzo, su primer duelo en la era Mano Menezes como entrenador.

André Carrillo, uno de los referentes y veteranos de esta selección, brindó los primeros detalles del trabajo del brasileño con el platel completo.

“Estamos conociendo a la nueva comisión técnica, nuevos jugadores y estamos ilusionados con esta nueva etapa. Será un partido súper complicado para nosotros, pero tiene que servirnos para el futuro”, mencionó.

“Hay jugadores jóvenes que tienen poca experiencia en selección, pero para eso estamos los de experiencia, para apoyarlos”, agregó.

Además, elogió a Senegal como equipo. Destacó el estado físico de los jugadores y su rapidez.

“Senegal es un equipo físico y rápido, es el campeón de la Copa de África, así que a jugar con mucho respeto, pero de igual a igual porque tenemos armas para competir”, finalizó.