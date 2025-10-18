El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegó este sábado 18 y el domingo 19 de octubre dos puestos médicos itinerantes, a cargo del Hospital Perú, y tres ambulancias para atender cualquier urgencia o emergencia médica que se presente durante la multitudinaria procesión del Señor de los Milagros.

Cada punto de atención médica contará con médicos, enfermeras y técnicos en enfermería. Durante este sábado 18, el primer puesto médico se instalará en Cailloma 154 y posteriormente se desplazará hacia Jr. Carabaya 343. El segundo punto de atención estará ubicado en el jirón de la Unión 540 y luego se trasladará a la avenida Abancay 400.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

José Jerí rindió homenaje al Señor de los Milagros. ( Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

El domingo 19, uno de los puestos médicos se posicionará en la avenida Grau 272 y más tarde se desplazará hacia la av. Grau 741, mientras que el otro estará en jr. Abtao 293 y luego se ubicará a jr. Sandia 266.

Además, en ambos días habrá dos ambulancias en cada punto médico de Hospital Perú y otra unidad acompañará a la sagrada imagen del Señor de los Milagros en todo el recorrido.

De esta manera, EsSalud pondrá a disposición de los fieles del Cristo Moreno atención prehospitalaria, que incluye evaluaciones médicas, estabilización y traslado de pacientes en situaciones de urgencia y emergencia hacia centros asistenciales.

“El Cristo de Pachacamilla simboliza fe y esperanza del pueblo, Por eso estaremos junto a los fieles cuidando su salud en cada recorrido”, señaló el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

Ruta del segundo recorrido

Durante esta segunda salida, el Cristo de Pachacamilla recorrió las avenidas Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima, donde también recibió homenajes de la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Posteriormente, la procesión continuó por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para luego dirigirse al jirón Junín, donde fue homenajeado por el Congreso de la República. El recorrido siguió por los jirones Huanta, Ancash y Maynas, hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde el anda permanecerá hasta el día siguiente.