Por Christian Gambini

La Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha un plan especial de operaciones con motivo de las Fiestas Patrias, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público durante las actividades oficiales por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), el despliegue abarcará todo el territorio nacional para resguardar el desarrollo de las celebraciones. Como parte de esta estrategia, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, declaró la alerta máxima en todo el país y ordenó intensificar las labores de inteligencia, prevención y control. Además, dispuso reforzar la seguridad vial, la regulación del tránsito y la protección de los ciudadanos que asistirán a ceremonias como la Misa y Te Deum, así como al tradicional Desfile Cívico Militar Policial.