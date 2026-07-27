La Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha un plan especial de operaciones con motivo de las Fiestas Patrias, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público durante las actividades oficiales por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), el despliegue abarcará todo el territorio nacional para resguardar el desarrollo de las celebraciones. Como parte de esta estrategia, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, declaró la alerta máxima en todo el país y ordenó intensificar las labores de inteligencia, prevención y control. Además, dispuso reforzar la seguridad vial, la regulación del tránsito y la protección de los ciudadanos que asistirán a ceremonias como la Misa y Te Deum, así como al tradicional Desfile Cívico Militar Policial.

Esta es la cantidad de policías que estarán brindando seguridad en todo Lima por el aniversario patrio

Como parte de su Plan de Operaciones por Fiestas Patrias, la PNP contemplará el despliegue de 13,463 agentes en Lima para reforzar la seguridad durante las celebraciones. Asimismo, Óscar Arriola, explicó que la estrategia incluye acciones de inteligencia, prevención y una alerta máxima vigente en todo el país. Además, precisó que cada región deberá adecuar el plan a su propio calendario de actividades cívicas y patrióticas. El comandante indicó que estas medidas ya se ejecutan en las diferentes regiones del Perú, en función de los eventos programados por las autoridades locales. En la capital, la Región Policial Lima, junto con la Dirección de Seguridad del Estado, la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección Nacional de Operaciones de Orden y Seguridad, además de otras unidades especializadas, asumirán labores generales y específicas para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

De esta manera el plan de seguridad se ejecutará la medida en todo Lima para el 28 y 29 de julio

El Plan de Operaciones por Fiestas Patrias incluye un conjunto de acciones para garantizar el orden en las vías durante las celebraciones oficiales. Entre las medidas previstas figuran el control y la regulación del tránsito, el cierre temporal de calles, la habilitación de rutas alternas y el despliegue permanente de efectivos policiales. Además, se brindará orientación a conductores y peatones con el objetivo de facilitar una circulación segura y ordenada. Estas disposiciones buscan evitar accidentes, disminuir la congestión vehicular y asegurar el desplazamiento de las autoridades, así como el normal desarrollo de los actos protocolares. Arriola, señaló que todas las unidades policiales cuentan con funciones específicas orientadas a preservar la seguridad vial, mantener la fluidez del tránsito y proteger el orden público, la vida, la salud y el patrimonio de la ciudadanía durante las festividades.

¿Cómo será el desplazamiento de todo el efectivo policial para brindar la seguridad en el perímetro de Lima?

Como parte del componente de seguridad vial del Plan de Operaciones por Fiestas Patrias, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP desplegará un amplio contingente integrado por 900 agentes a pie, 50 efectivos en bicicleta y 320 policías motorizados. El personal será ubicado en puntos estratégicos con el fin de garantizar una circulación segura y ordenada para conductores y peatones durante las celebraciones oficiales. El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, informó que el operativo comenzará desde la medianoche del lunes 28 de julio en el Centro Histórico de Lima. La intervención responde a las actividades programadas por la ceremonia del Te Deum, así como a los actos protocolares que se desarrollarán en Palacio de Gobierno y en el Congreso de la República.

Así será la seguridad en la Avenida Brasil en los sectores próximos al Campo de Marte por el desfile militar

Por otro lado, se aplicará restricciones temporales al tránsito en las vías cercanas a los escenarios donde se desarrollarán las ceremonias oficiales por Fiestas Patrias. Como parte del operativo, se implementarán rutas alternas, se reforzará el control en los accesos y se mantendrá una presencia permanente de efectivos policiales para orientar a conductores y peatones, con el fin de garantizar una movilidad segura y ordenada. Asimismo, para el Desfile Cívico Militar Policial del 29 de julio, la PNP también ejecutará cierres de calles y desvíos estratégicos en los alrededores del Campo de Marte y en las avenidas por donde transitarán las delegaciones participantes. Las restricciones y rutas alternas se pondrán en marcha de manera gradual, mientras que la reapertura de las vías se realizará conforme concluyan las actividades protocolares, permitiendo el restablecimiento progresivo de la circulación vehicular.

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