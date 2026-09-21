Un total de 38 personas permanecen detenidas bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un operativo realizado en Punta Hermosa. Según informó la institución, los intervenidos estarían presuntamente vinculados con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, específicamente con la facción denominada “Los Hijos de Dios”.

Del total de intervenidos, 31 son ciudadanos extranjeros y siete peruanos. La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) continúa con las diligencias para establecer el grado de participación de cada uno en los presuntos delitos investigados.

La intervención se realizó en un inmueble que, de acuerdo con las primeras investigaciones policiales, habría sido utilizado como centro de reuniones y operaciones de esta estructura criminal. En el lugar fueron intervenidos 29 hombres mayores de edad, siete mujeres y dos menores de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

PNP incauta armas, municiones y celulares durante operativo contra presunta organización criminal en Punta Hermosa. Foto: MININTER

¿Qué encontró la PNP durante el operativo?

Durante la intervención, agentes de la División de Investigación de Homicidios (Divinhom) y de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera identificaron diversos elementos que son considerados de interés para las investigaciones. En el frontis del inmueble fue intervenido un vehículo Toyota de placa BUX-203, donde se encontraban dos ciudadanos venezolanos. Según la PNP, allí se encontraron cinco municiones de fabricación FAME que habrían sido arrojadas al suelo al advertir la presencia policial.

Asimismo, un ciudadano venezolano fue intervenido cuando salía de uno de los baños del inmueble. Posteriormente, en ese ambiente se encontró una pistola Pietro Beretta de color negro con la serie erradicada, además de una cacerina abastecida con cinco municiones calibre 9 milímetros Parabellum. Según el reporte policial, el intervenido habría destruido violentamente su teléfono celular durante el operativo, aparentemente con la intención de eliminar información relevante para la investigación.

Durante los registros personal y domiciliario, los agentes también incautaron 39 teléfonos celulares y dinero en efectivo. La PNP informó además del hallazgo de otra pistola Pietro Beretta con la serie erradicada, un arma de fabricación artesanal, una granada, un casquillo calibre .380 Auto y sustancias ilícitas compatibles con marihuana y cocaína.

MIRA AQUÍ: Buscan a dos menores desaparecidas desde el 11 de mayo tras ser vistas en Punta Hermosa

También encontraron documentos y presunto material extorsivo

Entre las evidencias incautadas figuran bolsas tipo ziploc presuntamente utilizadas para acondicionar droga, cuadernos con anotaciones de nombres y montos, un panfleto de contenido extorsivo y una gorra con distintivos de la Policía Nacional del Perú.

Las autoridades analizan estos elementos junto con la información contenida en los teléfonos celulares para determinar si los intervenidos tendrían relación con otros hechos delictivos registrados en Lima.

PNP investiga posibles casos de extorsión

De acuerdo con la información policial, una de las líneas de investigación busca determinar la presunta participación de los detenidos en casos de extorsión contra comerciantes, emprendedores y ciudadanos en distintos puntos de la capital.

PNP interviene inmueble en Punta Hermosa y detiene a 38 personas investigadas por presuntos delitos. Foto: MININTER

La información obtenida de los equipos celulares, documentos y demás evidencias será sometida a análisis para establecer cómo estaría organizada la presunta red, su alcance y las modalidades delictivas que habría empleado.

Dirincri tendrá 15 días para continuar las diligencias

La Dirincri informó que las investigaciones continuarán durante 15 días, periodo en el que se buscará determinar el grado de participación individual de cada uno de los intervenidos. Durante las diligencias también se intentará establecer posibles conexiones con otros hechos delictivos y determinar si existen más integrantes relacionados con la estructura investigada.

La situación jurídica de cada intervenido dependerá de los resultados de las investigaciones y de los elementos de convicción que las autoridades logren reunir durante este periodo.