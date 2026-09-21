PNP investiga a 38 detenidos tras operativo contra presunta red criminal. Foto: MININTER
PNP investiga a 38 detenidos tras operativo contra presunta red criminal. Foto: MININTER
Por Redacción EC

Un total de 38 personas permanecen detenidas bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un operativo realizado en Punta Hermosa. Según informó la institución, los intervenidos estarían presuntamente vinculados con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, específicamente con la facción denominada “Los Hijos de Dios”.

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