Por Redacción EC

En algún momento de la vida, todos nos hemos cruzado con personas dispuestas a contradecirnos, incluso cuando creemos tener argumentos sólidos para defender una idea. Sus palabras pueden aparecer en medio de una conversación, una discusión o una simple diferencia de opiniones, alterando por completo el rumbo del diálogo. A veces, la respuesta sorprende; otras, provoca decepción y deja una sensación difícil de explicar. Lo curioso es que, pese a tener claros nuestros argumentos, esas intervenciones consiguen sembrar dudas y hacernos repasar lo ocurrido. Detrás de estas conductas, la psicología encuentra explicaciones relacionadas con la forma en que cada persona procesa las ideas y enfrenta las diferencias.