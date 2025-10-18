La Municipalidad de Miraflores informó que los ingresos a la Costa Verde por las bajadas Armendáriz y Balta con dirección al Circuito de Playas, estarán cerrados desde las 5:00 a.m. hasta las 9:15 a.m. debido a la realización de un evento deportivo.

La comuna explicó que este domingo 19 de octubre se realizarán la Triatlón Test Event Prebolivariano y la carrera Asics Golden Run 21K, eventos autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que interferirá con el tránsito en el cruce del malecón 28 de julio con la avenida Oscar R. Benavides.

“La interferencia de las vías aprobada por la comuna metropolitana contará con el apoyo de la Subgerencia de Movilidad Urbana del municipio de Miraflores, a fin de colaborar con el cierre y apertura de las vías de nuestra jurisdicción”, señaló el municipio a través de un comunicado.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores.

Además, solicitan a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias a fin de transitar por rutas alternas y evitar contratiempos.

La Municipalidad de Miraflores también puso de conocimiento al público que realizarán trabajos de mantenimiento de calles, a la altura de la cuadra 9 del Malecón de la Marina, hasta las 11:00 a.m. del domingo 19 de octubre.