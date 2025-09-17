Vecinos de San Juan de Lurigancho denunciaron el envenenamiento sistemático de perros en la zona, que en los últimos dos meses ha dejado más de 20 mascotas muertas. Según relataron los dueños afectados, personas inescrupulosas colocan comida mezclada con sustancias tóxicas en la vía pública, lo que representa un grave peligro para los animales.

El último 16 de julio murieron dos canes tras consumir estos restos. Los testigos señalaron que los efectos del veneno son inmediatos: los animales empiezan a convulsionar a los pocos minutos y en la mayoría de casos no logran ser trasladados a un veterinario.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Solo podemos ver cómo se apagan en cuestión de minutos”, lamentó una vecina.

En la zona existe una vivienda con cámaras de seguridad, cuyos registros podrían ser clave para esclarecer los hechos. Sin embargo, los moradores denunciaron que, pese a sus pedidos, la Policía aún no ha solicitado las grabaciones. Precisamente, la propietaria de dicho predio es conocida en el barrio por mostrar reiterado rechazo hacia los perros de la zona.

Activistas de protección animal advirtieron que este no sería un hecho aislado. Casos similares fueron reportados en distritos como Surco, Villa El Salvador y Los Olivos en los últimos meses.

“Hay un envenenamiento paulatino en diversas zonas de Lima y el veneno que se ha usado es la estricnina y presumimos que es el mismo en esta zona. Nos preocupa que se venda en el mercado negro y pedimos que este tipo de veneno se pueda identificar de dónde de está saliendo”, dijo el activista José Galarza.

Los vecinos también reportaron que han realizado hasta cuatro denuncias ante la comisaría de Santa Elizabeth sobre este caso; sin embargo, no han sido atendidas hasta la fecha. La primera se realizó el 9 de julio.

En Perú, la muerte de un animal causada por maltrato, crueldad o abandono es un delito penalizado por la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal, que sanciona estos actos hasta con cinco años de cárcel efectiva si el animal fallece.

VIDEO RECOMENDADO: