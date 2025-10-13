Ante los casos de intoxicación de mascotas registrados en el distrito de San Isidro, el municipio viene tomando acciones con especialistas del laboratorio microbiología y vigilancia sanitaria para analizar los restos dejados en un laboratorio toxicológico externo. Según el analista Breysson Muñoz, se espera contar con los resultados oficiales en un plazo de tres días.

Además, como parte de estas medidas, seguridad ciudadana del distrito cerró dos parques y revisó cámaras de videovigilancia.

¿Cuándo ocurrió el envenenamiento?

Todo inició la noche del viernes, cuando se recibió el primer reporte de envenenamiento a la Central de Seguridad Ciudadana de San Isidro activándose el protocolo de respuesta con las labores de limpieza en la zona afectada, las cuales se extendieron a 20 manzanas a la redonda.

Asimismo, como medida adicional, se ha dispuesto el cierre temporal del parque Bernizoni y la Plaza 31, mientras duren las investigaciones.

En tanto, el gerente de Seguridad Ciudadana, Luis Vega, confirmó que se coordina con los distritos de Surco y Los Olivos, donde se presentaron episodios similares, a fin de compartir información relevante.

Para el control de plagas, la Municipalidad de San Isidro precisó que estos insumos se aplican bajo estrictas normas de seguridad y en dosis controladas. Katherine Montes, Gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible, explica que son productos de uso común en espacios públicos a nivel nacional, que no tienen registros previos de letalidad como los reportados.

Cabe destacar que en la zona donde se utilizó dicho producto, no se ha registrado ningún caso de intoxicación.

Finalmente, la comuna de San Isidro expresó su solidaridad con las familias que han sufrido esta terrible a pérdida. Se exhorta a los vecinos extremar precauciones al pasear con sus mascotas y reportar cualquier situación inusual.