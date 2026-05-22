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El ébola sigue avanzando en África. (Foto: European Commission DG ECHO / Flickr)
El ébola sigue avanzando en África. (Foto: European Commission DG ECHO / Flickr)
Por Agencia AFP

La OMS elevó este viernes el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo de “alto” a “muy alto” (el máximo), anunció su director, cuya organización mantuvo sin cambios el nivel de riesgo a escala regional y mundial.

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