Por Kenyi Peña Andrade

Mover el cuerpo con frecuencia no solo ayuda a mantenerse en forma, sino que también reduce el riesgo de desarrollar enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Frente al aumento del sedentarismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que realizar actividad física de manera regular es una de las herramientas más eficaces para cuidar el corazón, fortalecer los músculos, proteger la salud mental y mejorar la calidad de vida. Para lograr estos beneficios, el organismo internacional establece una cantidad mínima de ejercicio que varía según la edad y las necesidades de cada persona.