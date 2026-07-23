Mover el cuerpo con frecuencia no solo ayuda a mantenerse en forma, sino que también reduce el riesgo de desarrollar enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Frente al aumento del sedentarismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que realizar actividad física de manera regular es una de las herramientas más eficaces para cuidar el corazón, fortalecer los músculos, proteger la salud mental y mejorar la calidad de vida. Para lograr estos beneficios, el organismo internacional establece una cantidad mínima de ejercicio que varía según la edad y las necesidades de cada persona.

Las recomendaciones cambian según la edad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los niños y adolescentes de 5 a 17 años deberían realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa. Además, recomienda incorporar ejercicios que fortalezcan músculos y huesos tres veces por semana, favoreciendo un desarrollo saludable durante la etapa de crecimiento.

En el caso de los adultos de 18 a 64 años, el organismo aconseja acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada o, si se opta por ejercicios de mayor intensidad, entre 75 y 150 minutos. A ello se deben sumar al menos dos sesiones de fortalecimiento muscular cada semana.

Los adultos mayores también deben mantenerse activos

Para las personas de 65 años o más, la OMS mantiene las mismas recomendaciones de tiempo destinadas a los adultos, pero añade un componente fundamental: realizar actividades que mejoren el equilibrio y la coordinación al menos tres veces por semana, con el objetivo de disminuir el riesgo de caídas y preservar la autonomía durante el envejecimiento.

La entidad recuerda que mantenerse físicamente activo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 y otros trastornos asociados al sedentarismo. Asimismo, contribuye a conservar una adecuada masa muscular y fortalecer los huesos con el paso de los años.

El ejercicio también beneficia la salud mental

Los efectos positivos de la actividad física no se limitan al organismo. Diversos estudios muestran que ejercitarse con regularidad favorece la liberación de sustancias relacionadas con el bienestar emocional, ayudando a disminuir el estrés, controlar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

Además, dedicar entre dos y seis horas semanales al ejercicio también se ha asociado con una mejor capacidad de concentración, mayor agilidad mental y un mejor rendimiento cognitivo, beneficios que pueden reflejarse tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia

La OMS destaca que no es necesario convertirse en un atleta para cuidar la salud. Caminar a paso ligero, montar bicicleta, nadar, bailar o practicar algún deporte son alternativas que permiten alcanzar las metas semanales de actividad física si se realizan con constancia.

Adoptar hábitos más activos y reducir el tiempo que se pasa sentado puede representar una diferencia significativa a largo plazo. Incorporar el ejercicio como parte de la rutina diaria no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también favorece una vida más saludable, independiente y con mayor bienestar físico y emocional.