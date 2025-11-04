El transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao es afectado por la criminalidad. Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

En medio de la ola de criminalidad que agobia el país, el Gobierno del presidente José Jerí ha implementado la Ley N° 32490, que instituye medidas extraordinarias para combatir y frenar los delitos de extorsión y sicariato y así resguardar a las y de transporte de mercancías.

La ley aprobada por el Congreso dispone acciones excepcionales de prevención, preparación, respuesta inmediata y recuperación económica destinadas a las empresas del sector transporte.

Carlos Salas Abusada
Transportistas en paro exigen protección y José Jerí asegura que el Estado “va a cumplir los acuerdos pendientes”. (Foto: GEC)
Entre las medidas se contempla que la Policía Nacional del Perú (PNP) establezca centros de comando y patrullaje focalizado, con la participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, integradas al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i).

Para ejecutar estas acciones, los gobiernos locales, regionales y otras entidades públicas deberán permitir el acceso en tiempo real a sus cámaras de videovigilancia y a otros sistemas de monitoreo al Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).

Más detalles de la Ley N° 32490 contra la extorsión

Actualmente, . En solo un año, 65 trabajadores han sido asesinados. A continuación, los detalles de los lineamientos puntualizados contra la criminalidad:

  1. Constitución del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES): integrado por representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, seleccionados estrictamente por su trayectoria y méritos comprobados en la lucha contra estos delitos.
  2. Implementación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos de extorsión y sicariato.
  3. El Ministerio de Transportes se encarga de evaluar y certificar las rutas, paraderos y unidades de transporte que dispongan de sistemas de vigilancia, cámaras o botones de pánico conectados al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Cibernética del GIES.
  4. Se otorgan créditos blandos y exoneraciones temporales a las empresas que hayan sido formalmente afectadas por los delitos de extorsión o sicariato.
  5. Provee compensaciones económicas y seguros estatales por la pérdida de unidades de transporte o el fallecimiento de trabajadores del sector.
  6. Financiamiento destinado a la rehabilitación de la infraestructura o equipamiento dañado a través del programa Ruta Segura Reestablecida.
  7. Finalmente, en las disposiciones complementarias finales se dispone la extinción de dominio de bienes vinculados a cuentas bancarias o billeteras electrónicas utilizadas para actos extorsivos.

