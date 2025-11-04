En medio de la ola de criminalidad que agobia el país, el Gobierno del presidente José Jerí ha implementado la Ley N° 32490, que instituye medidas extraordinarias para combatir y frenar los delitos de extorsión y sicariato y así resguardar a las empresas de transporte público y de transporte de mercancías.

La ley aprobada por el Congreso dispone acciones excepcionales de prevención, preparación, respuesta inmediata y recuperación económica destinadas a las empresas del sector transporte.

Transportistas en paro exigen protección y José Jerí asegura que el Estado “va a cumplir los acuerdos pendientes”. (Foto: GEC)

Entre las medidas se contempla que la Policía Nacional del Perú (PNP) establezca centros de comando y patrullaje focalizado, con la participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, integradas al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i).

Para ejecutar estas acciones, los gobiernos locales, regionales y otras entidades públicas deberán permitir el acceso en tiempo real a sus cámaras de videovigilancia y a otros sistemas de monitoreo al Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).

Más detalles de la Ley N° 32490 contra la extorsión

Actualmente, más de 600 km de rutas están bajo control de mafias extorsivas. En solo un año, 65 trabajadores han sido asesinados. A continuación, los detalles de los lineamientos puntualizados contra la criminalidad: