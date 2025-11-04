En medio del paro de transportistas en Lima Metropolitana y el Callao, el vocero del gremio Transportistas Unidos, Martín Ojeda, mostró su disconformidad con la Policía Nacional del Perú (PNP) ya que esta bloqueó el desplazamiento de unidades en diversas zonas.
“Nos parece injusto que la Policía haya bloqueado buses del transporte formal, mientras otras unidades informales siguen circulando. No estamos en contra del Gobierno ni promovemos violencia, solo exigimos respeto”, sostuvo a Canal N.
“Hemos quedado en algo y nos bloquean ¿qué? ¿tienen miedo que la gente vea que estamos en contra de la violencia?“, indicó.
En esa línea, Ojeda resaltó que esta medida del gremio busca solamente dar a conocer la actual problemática que enfrentan los conductores, choferes y personal administrativo, que son víctimas constantes de extorsión, asaltos y asesinatos.
“Los choferes ven motos con dos personas y viven con miedo. Necesitamos que el Ejecutivo desactive esas bandas ya identificadas”, dijo.
Cifras del paro de transporte
En otro momento, el vocero de transporte puntualizó que cerca de 8 mil buses paralizaron sus operaciones en Lima y Callao durante el paro convocado por los transportistas.
Precisó que solo unas 300 unidades lograron circular parcialmente en medio de bloqueos y desvíos. A su vez, felicitó a las empresas que respetaron el paro. “Tenemos buses atascados en San Juan de Lurigancho, en el cono norte y también en el sur”, declaró.
Empresas que participan en el paro
Entre las empresas de transporte que han paralizado sus labores el 4 de noviembre están Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, la Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50, Santa Cruz, entre otras.
