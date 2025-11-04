En las primeras horas del paro de transportistas, se reportó el bloqueo con quema de llantas en un tramo de la Av. Túpac Amaru en el distrito de Comas. Esta medida es para exigir seguridad ante la ola de extorsiones y ataques mortales que viene sufriendo a manos de organizaciones criminales.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para contener este incidente en Lima Norte. Hasta el momento no se han reportado heridos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Bus atacado en Chorrillos

En el lado opuesto de Lima Metropolitana, la noche de ayer, lunes 3 de noviembre, extorsionadores dispararon varias veces contra bus de la línea ETUL 4, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho - Chorrillos.

El ataque fue a la altura del mercado Santa Rosa, en pleno estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí durante