Presidente Jerí lidera supervisión de operativo policial y militar en San Juan de Lurigancho. (Foto: Presidencia)
Redacción EC

El presidente de la República, , supervisó un amplio operativo de seguridad ejecutado por la (PNP) y las Fuerzas Armadas en distintas estaciones de la Línea 1 del y Callao, ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el marco del estado de emergencia decretado para reforzar la seguridad ciudadana en la capital.

El jefe de Estado visitó las estaciones Bayóvar, San Carlos y Caja de Agua, donde se desarrollaron con el objetivo de intervenir a personas con requisitorias vigentes y prevenir hechos delictivos en zonas de alta afluencia de público.

Hemos venido a algunas de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao a verificar las acciones que vienen realizando nuestros efectivos policiales junto con las Fuerzas Armadas y el serenazgo ya que se trata de zonas de alta afluencia de personasa”, señaló Jerí Oré durante su recorrido.

Gobierno refuerza seguridad en estaciones del Metro de Lima con apoyo de las Fuerzas Armadas. (Foto: Presidencia)

El mandatario destacó el trabajo articulado entre las instituciones encargadas de la seguridad y exhortó a mantener la presencia activa de las fuerzas del orden en puntos estratégicos del , a fin de garantizar la protección y tranquilidad de los usuarios.

Nos mantendremos firmes en la guerra contra la delincuencia, además de que tomaremos todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de la población”, añadió el presidente.

La Presidencia de la República precisó que estas acciones forman parte de la estrategia integral del Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional para recuperar los espacios públicos y fortalecer la seguridad en Lima y Callao, mediante operativos permanentes y trabajo coordinado entre la PNP, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales.

Supervisión de operativos de hoy en la estación Bayóvar. (Foto: Presidencia)

Nueva división especializada contra la extorsión

En el marco de esta política de seguridad, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, anunció la creación de una nueva División de Investigación de Extorsiones dentro de la Policía Nacional.

Durante una conferencia de prensa realizada el último domingo 2 de noviembre, Tiburcio presentó al como jefe de esta unidad especializada, que reforzará la lucha contra las mafias que afectan a empresarios, comerciantes y transportistas en diversas regiones del país.

El ministro estuvo acompañado del comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, quien resaltó que la nueva división contará con personal altamente capacitado, recursos tecnológicos y coordinación directa con las fiscalías especializadas para garantizar acciones efectivas contra la .

