Un incendio de gran magnitud se registró esta madrugada en la zona industrial de La Ensenada, en el distrito limeño de Puente Piedra, donde una fábrica de colchones fue consumida por el fuego. Las llamas, que se extendieron rápidamente hasta una planta vecina de baterías, movilizaron a más de 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
LEE: Una mujer muere y 15 personas resultan heridas tras despiste de combi en Villa María del Triunfo
El siniestro comenzó alrededor de las 3:20 a. m., presuntamente por un cortocircuito en un vehículo estacionado junto a la fábrica, lo que generó la rápida propagación del fuego. La intensidad de las llamas fue tal que pudo observarse desde la Panamericana Norte, según reportaron testigos.
Newsletter Buenos días
Los bomberos enfrentaron serias dificultades por la escasez de agua en la zona, lo que llevó a que vecinos y trabajadores colaboraran con baldes, mangueras y cisternas particulares para apoyar las labores.
El comandante departamental de Lima Norte, Nino Ascencios, informó que el incendio se encuentra confinado, es decir, controlado dentro del perímetro afectado, lo que permite a los efectivos concentrar esfuerzos para sofocar los últimos focos activos.
Por su parte, Sedapal emitió un comunicado señalando que ha enviado un camión cisterna para abastecer a los bomberos y que ha incrementado la presión del servicio en la zona afectada. Además, un equipo operativo se encuentra habilitando los hidrantes y brindando soporte técnico para garantizar el suministro continuo de agua.
Las pérdidas materiales son cuantiosas. Gran parte de la mercadería almacenada en las fábricas afectadas fue reducida a cenizas. Asimismo, el tránsito vehicular fue restringido temporalmente en los alrededores para facilitar el acceso de las unidades de emergencia, generando congestión en la vía principal.
Hasta el momento, no se reportan víctimas ni heridos, aunque las autoridades continúan evaluando los daños estructurales y las posibles causas exactas del incendio.
Los bomberos permanecen en el lugar realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, mientras se espera que las investigaciones determinen el origen definitivo del siniestro.
MÁS: Callao: madre con su bebé en brazos fue agredida por su expareja y terminó detenida
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
TE PUEDE INTERESAR
- Ventanilla: Mujer es asesinada por sicarios mientras se reunía con amigas
- Rutas de Lima reanuda cobro de peajes en la Panamericana Sur tras apelar fallo judicial | FOTOS
- Coronel Víctor Revoredo encabezará nueva División de Investigación de Extorsiones creada por el Ejecutivo
- Midagri: Supervisan entrega de alimentos escolares para fortalecer la nutrición de niñas y niños
- MEF transfiere más de S/ 48 millones al Ministerio Público para fortalecer la lucha contra el crimen organizado
Contenido sugerido
Contenido GEC