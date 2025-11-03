Fuego consume dos fábricas en zona industrial de La Ensenada; reportan grandes pérdidas. (Foto: GEC)
Redacción EC
Un se registró esta madrugada en la zona industrial de La Ensenada, en el distrito limeño de , donde una fábrica de colchones fue consumida por el fuego. Las llamas, que se extendieron rápidamente hasta una planta vecina de baterías, movilizaron a más de 13 unidades del .

El siniestro comenzó alrededor de las 3:20 a. m., presuntamente por un cortocircuito en un vehículo estacionado junto a la fábrica, lo que generó la rápida propagación del fuego. La intensidad de las llamas fue tal que pudo observarse desde la , según reportaron testigos.

Los bomberos enfrentaron serias dificultades por la escasez de agua en la zona, lo que llevó a que vecinos y trabajadores colaboraran con baldes, mangueras y cisternas particulares para apoyar las labores.

El comandante departamental de Lima Norte, Nino Ascencios, informó que el incendio se encuentra confinado, es decir, controlado dentro del perímetro afectado, lo que permite a los efectivos concentrar esfuerzos para sofocar los últimos focos activos.

Bomberos luchan contra incendio que arrasó fábrica de colchones en Puente Piedra. (Foto: GEC)
Por su parte, emitió un comunicado señalando que ha enviado un camión cisterna para abastecer a los bomberos y que ha incrementado la presión del servicio en la zona afectada. Además, un equipo operativo se encuentra habilitando los hidrantes y brindando soporte técnico para garantizar el suministro continuo de agua.

Las pérdidas materiales son cuantiosas. Gran parte de la mercadería almacenada en las fábricas afectadas fue reducida a cenizas. Asimismo, el tránsito vehicular fue restringido temporalmente en los alrededores para facilitar el acceso de las unidades de emergencia, generando congestión en la vía principal.

Más de 13 unidades de bomberos combaten incendio en fábrica de colchones. (Foto: GEC)
Hasta el momento, no se reportan víctimas ni heridos, aunque las autoridades continúan evaluando los daños estructurales y las posibles causas exactas del incendio.

Los bomberos permanecen en el lugar realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, mientras se espera que las investigaciones determinen el origen definitivo del siniestro.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

