Gobierno Regional del Callao dispone clases virtuales por paro de transportistas ante ola de violencia. (Foto: Referencial/Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El informó que este lunes 3 de noviembre las clases en todas las instituciones educativas de su jurisdicción se desarrollarán de manera virtual, debido al convocado por los gremios de transportistas en rechazo al incremento de la en la región.

Mediante un comunicado oficial, la Dirección Regional de Educación (DREC) precisó que los directores de colegios públicos y privados deberán implementar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los horarios escolares en la modalidad remota, a fin de proteger la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

El paro regional fue convocado por empresas de transporte público del Callao, Ventanilla y Mi Perú, que exigen medidas urgentes contra la violencia, la extorsión y los asesinatos que vienen afectando al sector. Los dirigentes han denunciado el aumento de amenazas y cobros extorsivos a conductores y empresarios, sin que las autoridades logren frenar la ola criminal.

Hemos decidido organizarnos como región porque ya no podemos seguir esperando promesas. Exigimos resultados y protección real”, expresó un dirigente transportista que prefirió mantenerse en el anonimato.

Según informó el activista Jean Villanueva Herrera, las movilizaciones comenzarán a las 8:00 a.m. en dos puntos de concentración: la plaza Cívica de Ventanilla y el cruce de las avenidas Faucett con Venezuela, conocido como el Cañón de los Héroes.

Paro de transportistas anunciado para el 4 de noviembre

Cabe mencionar que hace unos días Martín Ojeda, vocero del gremio Transportistas Unidos, anunció , tras el asesinato de un conductor de la empresa Liventur en el Callao.

“Debido a la magnitud de las desgracias que han pasado con dos conductores, y más aún, al incremento de bandas, y a esto se suma un desconcierto por el incumplimiento de ciertas normas. El martes 4 de noviembre habrá un paro de las mismas características: apagado de motores y no bloqueos, enfatizó Ojeda.

El representante gremial remarcó que el sector rechaza cualquier forma de violencia y que se viene coordinando con la Policía Nacional, gobiernos locales y el Ejecutivo para garantizar la seguridad durante las protestas. Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República y a las autoridades competentes para que “cumplan las normas y protejan a los trabajadores del transporte que hoy viven atemorizados”.

