El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto el uso de 21 buses institucionales para apoyar de manera gratuita a la ciudadanía y facilitar su desplazamiento durante el paro de transportistas convocado para este martes.
LEE: Delincuentes incendian mototaxi en Independencia en primeras horas del paro
Según el comunicado oficial, los puntos de embarque se ubican en zonas estratégicas de la capital:
Newsletter Buenos días
- Zona Norte: exterior de la escuela policial en Puente Piedra.
- Zona Sur: Puente Atocongo.
- Zona Este: paradero principal de Manchay.
- Punto adicional: Puente Nuevo.
El servicio, de carácter gratuito, seguro y temporal, busca brindar apoyo solidario a la población ante las posibles dificultades de transporte que genera la medida de fuerza.
PNP garantiza la seguridad y el orden durante la jornada
Desde El Agustino, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Hugo Felipe Monroy, afirmó que la Policía garantiza la seguridad del funcionamiento de las unidades de transporte público que continúan operando, así como del tren eléctrico, el Metropolitano y los corredores complementarios, que representan aproximadamente el 35 % del transporte masivo en Lima.
“Nosotros, como Policía, estamos garantizando el servicio de transporte público. Hasta el momento no ha sido necesario utilizar los 21 buses policiales que tenemos a disposición, pero estamos atentos al desarrollo de la jornada”, señaló el general Monroy.
El alto oficial explicó que la labor policial se desarrolla en tres etapas:
- De 5 a 9 a. m., para garantizar la circulación de los ciudadanos.
- Durante las concentraciones y desplazamientos de los manifestantes.
- En el desarrollo de la manifestación, asegurando el orden público.
Asimismo, exhortó a los transportistas a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, sin incurrir en actos de violencia ni bloqueos de vías.
“La PNP les va a garantizar este derecho fundamental. Lo único que se les pide es que no generen violencia o cierre de vías porque eso es un delito”, subrayó Monroy.
Finalmente, el jefe policial indicó que, aunque se ha registrado una leve reducción en la cantidad de vehículos en circulación, la oferta de transporte viene cubriendo la demanda, y reiteró que la prioridad de la Policía es asegurar que los ciudadanos lleguen a sus destinos con normalidad.
MÁS: Investigan a Carlos Bruce por demolición en casa de María Acuña: los aspectos legales que abre esta demanda
¿Cuáles son las empresas de transportes que participan en el paro?
Son diversas las empresas de transportes que participan en el paro el día de hoy como: Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, la Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50, Santa Cruz, entre otras.
TE PUEDE INTERESAR
- Transportistas de Lima Este se suman al paro de este martes 4 de noviembre
- Estas son las empresas de transporte que acatarán el paro en Lima y Callao: más de 8 mil buses no circularán este martes 4 de noviembre
- Congreso cita a jefa del Reniec este 4 de noviembre por filtración de datos personales
- Se registran mañanas frías de 10,4 °C y tardes cálidas con más del doble de temperatura: anomalías y proyecciones del clima hasta el verano
- Panamericana Sur: ¿Es legal que Rutas de Lima haya retomado el cobro de peajes?
Contenido sugerido
Contenido GEC