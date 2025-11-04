El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto el uso de 21 buses institucionales para apoyar de manera gratuita a la ciudadanía y facilitar su desplazamiento durante el paro de transportistas convocado para este martes.

Según el comunicado oficial, los puntos de embarque se ubican en zonas estratégicas de la capital:

Zona Norte: exterior de la escuela policial en Puente Piedra.

exterior de la escuela policial en Puente Piedra. Zona Sur: Puente Atocongo.

Puente Atocongo. Zona Este: paradero principal de Manchay.

paradero principal de Manchay. Punto adicional: Puente Nuevo.

El servicio, de carácter gratuito, seguro y temporal, busca brindar apoyo solidario a la población ante las posibles dificultades de transporte que genera la medida de fuerza.

PNP garantiza la seguridad y el orden durante la jornada

Desde El Agustino, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Hugo Felipe Monroy, afirmó que la Policía garantiza la seguridad del funcionamiento de las unidades de transporte público que continúan operando, así como del tren eléctrico, el Metropolitano y los corredores complementarios, que representan aproximadamente el 35 % del transporte masivo en Lima.

“Nosotros, como Policía, estamos garantizando el servicio de transporte público. Hasta el momento no ha sido necesario utilizar los 21 buses policiales que tenemos a disposición, pero estamos atentos al desarrollo de la jornada ”, señaló el general Monroy.

Ciudadanos suben a vehículos que no acatan el paro de transportistas convocado este martes 4 de noviembre en Lima. (Fotos: GEC)

El alto oficial explicó que la labor policial se desarrolla en tres etapas:

De 5 a 9 a. m., para garantizar la circulación de los ciudadanos. Durante las concentraciones y desplazamientos de los manifestantes. En el desarrollo de la manifestación, asegurando el orden público.

Asimismo, exhortó a los transportistas a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, sin incurrir en actos de violencia ni bloqueos de vías.

“La PNP les va a garantizar este derecho fundamental. Lo único que se les pide es que no generen violencia o cierre de vías porque eso es un delito ”, subrayó Monroy.

Presencia de vehículos de transporte público en Lima Norte. (Fotos: GEC)

Finalmente, el jefe policial indicó que, aunque se ha registrado una leve reducción en la cantidad de vehículos en circulación, la oferta de transporte viene cubriendo la demanda, y reiteró que la prioridad de la Policía es asegurar que los ciudadanos lleguen a sus destinos con normalidad.

¿Cuáles son las empresas de transportes que participan en el paro?

Son diversas las empresas de transportes que participan en el paro el día de hoy como: Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, la Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50, Santa Cruz, entre otras.