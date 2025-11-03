Este martes 4 de noviembre, los gremios de transportistas convocaron a una nueva jornada de paro en rechazo a la ola de asesinatos contra conductores y ataques a buses. Esto implicará que más 8 mil buses pertenecientes a cerca de 300 empresas de transporte urbano de Lima y Callao no saldrán a circular por las calles de la capital, tal como ocurrió el pasado 6 de octubre.

A esta jornada de protesta se sumará l a empresa “La 50 Transporte Unido del Cono Este de San Juan de Lurigancho” , pues así lo anunció mediante un comunicado público.

En el pronunciamiento, la empresa informó a sus usuarios que suspenderán operaciones en señal de duelo por los asesinatos de los choferes del transporte público.

“Suspendemos nuestro servicio por 24 horas en señal de duelo y solidaridad por los atentados de nuestros compañeros conductores Leoncio Sandoval Castro, de la ET Mariscal Ramón Castilla y José Esqueche Ningles, de la empresa Liventur” , indica su mensaje.

Comunicado de la empresa 'La 50'.

Asimismo, solicitaron al Estado una pensión mensual y beneficios sociales para las madres e hijos de los conductores asesinados por organizaciones criminales.

El pronunciamiento de La 50 también subraya la necesidad de construir entornos más seguros, por lo que piden trabajar libres de extorsión y amenazas criminales.