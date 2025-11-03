Este martes 4 de noviembre, los gremios de transportistas convocaron a una nueva jornada de paro en rechazo a la ola de asesinatos contra conductores y ataques a buses. Esto implicará que más 8 mil buses pertenecientes a cerca de 300 empresas de transporte urbano de Lima y Callao no saldrán a circular por las calles de la capital, tal como ocurrió el pasado 6 de octubre.
A esta jornada de protesta se sumará la empresa “La 50 Transporte Unido del Cono Este de San Juan de Lurigancho”, pues así lo anunció mediante un comunicado público.
En el pronunciamiento, la empresa informó a sus usuarios que suspenderán operaciones en señal de duelo por los asesinatos de los choferes del transporte público.
“Suspendemos nuestro servicio por 24 horas en señal de duelo y solidaridad por los atentados de nuestros compañeros conductores Leoncio Sandoval Castro, de la ET Mariscal Ramón Castilla y José Esqueche Ningles, de la empresa Liventur”, indica su mensaje.
Asimismo, solicitaron al Estado una pensión mensual y beneficios sociales para las madres e hijos de los conductores asesinados por organizaciones criminales.
El pronunciamiento de La 50 también subraya la necesidad de construir entornos más seguros, por lo que piden trabajar libres de extorsión y amenazas criminales.
