El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Lima Este: el valor de un tren se mide en horas recuperadas

“El verdadero valor del Tren Lima Este no estará en los kilómetros recorridos, sino en las horas que pueda devolverles a sus ciudadanos”.

    Richard Zamora Yansi
    Por

    Supply Chain & Operations Executive y docente uUniversitario

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Sin integración tendremos trenes. Con integración tendremos movilidad". Foto: Andina
    "Sin integración tendremos trenes. Con integración tendremos movilidad". Foto: Andina

    En logística, un activo inmovilizado no genera valor. Lo hace cuando se integra correctamente a una red y cumple una función concreta. Bajo esa lógica deberíamos mirar el futuro servicio ferroviario entre Lima Centro y Lima Este.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.