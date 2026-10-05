Presidenta de la República Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)
Presidenta de la República Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

El Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), activó de manera inmediata una investigación tras la difusión de material audiovisual que contiene presuntas expresiones de carácter violento relacionadas con la vida e integridad de la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: