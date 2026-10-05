El Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), activó de manera inmediata una investigación tras la difusión de material audiovisual que contiene presuntas expresiones de carácter violento relacionadas con la vida e integridad de la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Según informó el Mininter, la Dircote viene desarrollando las diligencias necesarias para establecer la identidad real de los participantes.

Asimismo, verificar la autenticidad e integridad del material audiovisual, determinar el contexto en el que se produjeron las expresiones y establecer la eventual existencia de actos de coordinación o concertación vinculados con los hechos materia de investigación.

Comunicado Mininter.

Como parte de este proceso, indicaron que los elementos obtenidos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público mediante el Informe N.° 284-2026-DIRCOTE-PNP/DIVOEC-DEPOTC, para las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias.

El Mininter indicó que, a través de la PNP, continuará desarrollando las diligencias especializadas necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, con objetividad, profesionalismo y estricto respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la prevención, la seguridad y la defensa del orden constitucional y democrático.