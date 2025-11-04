Lima celebra la primera réplica de CADE Universitario con un llamado a la conciencia electoral en los más jóvenes

Con unos 2 mil alumnos de 36 instituciones educativas distintas que abarrotaron el Coliseo de la Escuela Militar de Chorrillos, dio inicio la undécima réplica del CADE Universitario.

Bajo el lema de “¡Ciudadanía activa, democracia viva!”, el evento organizado por IPAE fue el primero de este tipo organizado en Lima. El modelo de réplica, explican los organizadores, es la forma de extender los conocimientos compartidos en el CADE Universitario tradicional. Este año se realizarán 19 eventos de este tipo en diferentes regiones del país.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Cerca de las dos y media de la tarde, con los miles de universitarios recargados de la CADEína -un concepto acuñado por los jóvenes para representar su deseo de cambio- dio inicio el evento. Durante cinco horas, el auditorio aplaudió a la seguidilla de ponentes que dieron una radiografía sobre la situación política del país, explicaron los desafíos y oportunidades económicas del Perú, compartieron historias de éxito y reforzaron como mensaje central del evento la importancia del deber cívico entre los más jóvenes.

“Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, uno que puede definir si seguimos atrapados en el ciclo de decepción y frustración o si decidimos de una vez por todas madurar como nación y sociedad. No se dejen engañar por el ruido, no crean que su voto no sirve. Los que quieren que nada cambie viven de esa creencia, pero cada voto joven consciente vale más que mil likes vacíos”, dijo Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, durante la inauguración del evento.

El profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, Martín Tanaka, invitó a los jóvenes a reflexionar sobre la situación de la democracia en el país y sobre su responsabilidad al momento de defenderla. “Cada vez notamos que hay un desencanto con la democracia y los ciudadanos piensan que da lo mismo vivir en democracia como no vivir en una”, advirtió el catedrático.

“Muchos ciudadanos empiezan a perder interés en la política, esto genera un círculo vicioso. Si nos desatendemos de la política seguirá funcionando mal y eso hará que nos desatendamos de la política”, alertó mientras mostraba una encueta del Instituto de Estudios Peruanos que demostraba que a más del 60% de peruanos le importa poco o nada la política.

“Esa fue mi parte favorita del evento porque no solo nos dio un panorama sobre la situación de la economía en el país sino también sobre lo que nos toca hacer”, dijo a El Comercio Glen, un joven estudiante de la UPC que asistió al evento.

El exministro de Economía, Waldo Mendoza, le tomó la posta a Tanaka en el escenario para brindar un amplio panorama sobre los avances de la economía peruana en las últimas décadas, pero también para advertir sobre las oportunidades que no está aprovechando el país pese a contar con un excepcional escenario internacional.

Luego de Mendoza se presentó un panel integrado por el empresario e inversionista, Juan Alberto Wu; la CEO de Gestor Inmobiliario Inventa, Karina Málaga; el gerente global de Talento Humano en Grupo AJE, Jose Carlos Ascarza; y Julio Garay, fundador de Nutri H y con gran diferencia el más ovacionado de la tarde.

El emprendedor ayacuchano que en el 2019 lanzó una marca de productos para combatir la anemia infantil se mostró agradecido con los organizadores y en conversación con El Comercio se declaró “muy contento de haber participado para poder seguir llegando a jóvenes y decirles que sí podemos emprender”.

“Es un impacto enorme, a partir de estos espacios podemos llegar con el mensaje a distintas personas que hoy están concentradas en este coliseo. Hablar de la anemia es muy sensible, sobre todo en niños en etapa de crecimiento. Acá en el Perú 4 de 10 niños tiene anemia, a razón de eso nosotros seguimos llegando a más lugares para poder decirle que debemos prestar más importancia a este flagelo”, agregó Garay, quien también forma parte de la comunidad de excadeístas.

Wu, por su parte, aseguró a El Comercio que “es la decisión correcta jugársela por los jóvenes, la fácil es irse del país pero como empresario tengo muchísimo que agradecerle al Perú y si no invertimos tiempo en ellos va a ser imposible salir adelante. Estamos perdiendo talento, si lo hacemos perderemos competitividad y sin eso no habrá empresas”.

Otro punto principal del evento fue el llamado constante de los ponentes a que los jóvenes tomen consciencia sobre su importancia en las próximas elecciones generales del 2026. El director ejecutivo de la consultora Arellano, Rolando Arellano, se encargó de demostrar cómo los jóvenes peruanos se muestran totalmente desconectados del proceso electoral.

“Los jóvenes representan 2,5 millones de votos, es el 10% de quienes participamos y decidimos”, enfatizó durante su ponencia. El tema fue complementado posteriormente por Marisol Cuellar, especialista en Educación Electoral de la ONPE, quien brindó una clase magistral con los detalles para una correcta votación el próximo 12 de abril.

“Muchos jóvenes votarán por primera vez en el 2026 y no todos están realmente informados de los candidatos”, comenta a El Comercio Jackelin, estudiante de la USIL que participó del CADE Universitario de este año. “La experiencia nos ha marcado a todos, ha sido muy importante en nuestro desarrollo profesional al ver diferentes perspectivas de todo el Perú”, agregó su compañera de estudios, Ana.

Crystal, una joven estudiante de la Universidad Científica del Sur, es precisamente una joven que votará por primera vez el próximo año. “Escuchar a los panelistas me permitió conocer la perspectiva de varios líderes de sus áreas. Será mi primera elección y busco informarme al máximo posible. Creo que es nuestra labor como jóvenes, y con acceso a herramientas como las redes sociales, concientizar a los mayores sobre lo que está pasando. En ese sentido, eventos de este tipo suman bastante”, dijo a este Diario.

“Para mí, CADE Universitario es el regalo que todo chico que se esfuerza recibe sin haberlo pedido: conectar con jóvenes líderes como nosotros”, resume Estefani Paima, quien se convirtió en una referente de su natal La Libertad y fue pionera, junto a otros 24 jóvenes, en la organización de réplicas tras su participación en el 2016.

“Ahora somos más de 460 excadeístas con los que IPAE no ha perdido contacto, pero además nos ha brindado talleres y capacitaciones para fortalecer nuestro liderazgo”, asegura.