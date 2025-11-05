El Ministerio del Interior (Mininter) confirmó la captura en España de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, un peligroso delincuente peruano vinculado a múltiples casos de sicariato, extorsión y organización criminal. Su detención se concretó gracias a una alerta roja emitida por la Interpol y a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid.

El ‘Negro Marín’ era integrante de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, dedicada a extorsionar a comerciantes, transportistas, empresarios y artistas. De acuerdo con el Mininter, este sujeto sembró el terror en Gamarra, Las Malvinas y el mercado de Unicachi, zonas donde su grupo criminal operaba de manera violenta para cobrar cupos y disputarse el control de los paraderos y rutas de transporte.

El Mininter informó que la captura de Marín Morón representa “un golpe significativo contra el crimen organizado” en Lima y Callao. El detenido mantenía una conocida rivalidad con Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, capturado en Paraguay en septiembre pasado. Ambos competían por el dominio de Lima Norte, especialmente en los paraderos de Collique y Pasamayito, zonas estratégicas para las mafias del transporte.

Según audios difundidos en 2024, ambos delincuentes se habrían amenazado mutuamente a través de mensajes de WhatsApp, ordenando incluso el asesinato de transportistas vinculados al bando contrario como parte de su guerra por el control territorial.

Comunicado del Mininter

El ‘Negro Marín’ también fue identificado como uno de los principales aliados de Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, otro cabecilla criminal actualmente recluido en una prisión peruana.

La PNP confirmó que la alerta roja contra Marín Morón se emitió por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión y lesiones graves, con el objetivo de lograr su extradición al Perú, donde deberá enfrentar los procesos judiciales pendientes en su contra.