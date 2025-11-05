Durante la noche del martes 4 de noviembre se produjo un intento de motín en el penal Ancón 1. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó que los reos empezaron a golpear puertas y ventanas, al mismo tiempo que gritaban “Queremos visita”.

La institución detalla que se produjo un apagón en el Establecimiento Penitenciario Ancón 1, conocido como “Piedras Gordas” y que al restituirse el fluido eléctrico, internos del pabellón cuatro empezaron a lanzar arengas exigiendo el restablecimiento de las visitas externas.

Luego de ello, los demás pabellones empezaron a gritar la misma arenga: “Queremos visita”, entre 40 y 50 minutos. Y procedieron a quemar pedazos de tela y papel por las ventanas.

Ante la gravedad de estos hechos, el INPE activó los protocolos de seguridad, y los agentes penitenciarios ingresaron para apagar los pequeños fuegos en el patio del pasadizo del 1er piso del pabellón 4.

“Los agentes penitenciarios reducen a los 5 internos de la celda 110 y fueron conducidos a al área de meditación por incumplir las medidas disciplinarias en el establecimiento penitenciario”, detalla la institución.

Los internos que intentaron amotinarse fueron identificados como Jorge Luis Arias Chiroque, Carlos Quispe Ccahuana, Mauro Cubas Cordero, Marcos Sequero Rospigliosi y Jorge Cerda Cisneros.

Comunicado del INPE

“Este tipo de acciones no amedrentarán las decisiones que viene ejecutando la autoridad penitenciaria para mantener el control y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios”, expresó el INPE.

Además, informó que estos disturbios son una reacción al estado de emergencia penitenciaria y sus restricciones. Entre ellas, la suspensión de visitas y los traslados a zonas de mayor seguridad.

El pasado 25 de octubre, 42 internos de alta peligrosidad fueron trasladados al nuevo pabellón de régimen cerrado del penal Ancón I, en el marco del estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao.