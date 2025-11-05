En un operativo realizado en el marco del estado de emergencia, en el distrito de Comas, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), detuvo a Ismael Rivera Valencia, extorsionador e hijo de un de los fundadores de la temible banda criminal en los años 90 ‘Los Destructores’.

Junto a su pareja, Josely Flores Oré (30), son acusados de extorsionar a un empresario maderero y exigirle 40 mil soles en San Juan de Lurigancho. En la intervención también se encontraban sus hijos menores de edad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según Buenos Días Perú, imágenes de las cámaras de seguridad muestra cuando el delincuente seguía a su víctima y dejaban una carta extorsiva en la puerta de su negocio.

El coronel PNP a cargo de la detención precisó que se le incautó “tres teléfonos celulares vinculados a los actos extorsivos, en uno de ellos hallamos el mismo mensaje que recibió la víctima”.

Además, las fuerzas del orden confirmaron que Rivera Valencia tiene antecedentes por hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego, además de un historial delictivo vinculado a la banda que su padre integró en los años noventa.

Crimen en Perú

Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024.