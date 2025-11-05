El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el plan del Gobierno para enfrentar al crimen organizado requerirá un “tiempo prudencial” antes de mostrar resultados concretos.

Indicó que las operaciones de inteligencia ya se encuentran en ejecución y advirtió que la respuesta de las mafias podría intensificarse conforme el Estado incremente la presión sobre ellas.

Las declaraciones se dieron tras la reunión del presidente José Jerí con representantes de los gremios de transporte en los exteriores de la Plaza de Acho. Durante el encuentro, se abordaron compromisos inmediatos en materia de seguridad y la implementación de medidas estructurales a mediano plazo.

Álvarez sostuvo que la ciudadanía no debe esperar una reducción inmediata de la criminalidad. “Esto no quiere decir que mañana ya no va a haber muertos”, advirtió el premier, quien destacó que la estrategia involucra a la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y las Fuerzas Armadas.

El jefe del Gabinete calificó la cita con los gremios como un “hito democrático” y resaltó que permitió recoger demandas vinculadas a la formalización del transporte y la lucha contra delitos como la extorsión y el sicariato.

Por su parte, el presidente Jerí adelantó que el Gobierno ha identificado a numerosas bandas criminales y que prepara un “contraataque” planificado, cuyos avances se comunicarán de forma gradual.

Entre los próximos pasos, el Ejecutivo prevé solicitar facultades legislativas al Congreso para reforzar las normas de seguridad y transporte.

Álvarez señaló que los gremios de transporte respaldarán la propuesta y exhortó a la ciudadanía a colaborar denunciando delitos, recordando que el éxito de la estrategia dependerá del trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la población.