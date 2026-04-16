Resumen
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El expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el gobierno del presidente José María Balcázar es “más débil aún de lo que fue el gobierno de (José) Jerí” y que “ya está prácticamente y totalmente entregado al Congreso”.
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