Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expremier aseguró que el gobierno de Balcázar es más débil que el de Jerí. Foto: Andina
El expremier aseguró que el gobierno de Balcázar es más débil que el de Jerí. Foto: Andina
Por Redacción EC

El expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el gobierno del presidente José María Balcázar es “más débil aún de lo que fue el gobierno de (José) Jerí” y que “ya está prácticamente y totalmente entregado al Congreso”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: