El expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el gobierno del presidente José María Balcázar es “más débil aún de lo que fue el gobierno de (José) Jerí” y que “ya está prácticamente y totalmente entregado al Congreso”.

“No es una suerte de parlamentarismo, es una suerte de asamblearismo, el Gobierno simplemente es una comisión más del Congreso”, agregó en una entrevista con Canal N.

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Para Álvarez, la gestión de Balcázar “no tiene derecho alguno a tener iniciativas programáticas, mucho menos ideológicas”.

Jerí fue vacado antes de presentar demandas contra leyes que atentaban el equilibrio fiscal

Ante la consulta por las leyes que atentaban contra el equilibrio fiscal y que prometió llevar ante el Tribunal Constitucional, Álvarez aseguró que “tenía tres demandas de inconstitucionalidad que estaban lista para ser presentadas al Consejo de Ministros”.

El premier Ernesto Álvarez sostuvo que una eventual censura contra José Jerí vulneraría la separación de poderes y recomendó que el mandatario no asista al pleno convocado para el martes. Foto: Presidencia.

“Mi equipo había buscado aquellas leyes donde el presidente Jerí no había participado, y habíamos encontrado tres casos que, en sí mismos, no eran de mayor importancia, pero le permitía al Tribunal Constitucional a reinterpretar su error de decir que no se viola el principio de equilibrio presupuestal si es para el presupuesto del próximo año”, apuntó.