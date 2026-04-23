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El presidente del Congreso aseguró que si se alcanza las firmas para presentar la moción de censura contra Balcázar, se tendrá que debatir en el Pleno. Foto: Portal del Congreso
El presidente del Congreso aseguró que si se alcanza las firmas para presentar la moción de censura contra Balcázar, se tendrá que debatir en el Pleno. Foto: Portal del Congreso
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que cuando se presente la anunciada moción de censura contra el mandatario José María Balcázar la tramitará según lo dispuesto en la Constitución y el Reglamento del Parlamento.

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