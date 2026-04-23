El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que cuando se presente la anunciada moción de censura contra el mandatario José María Balcázar la tramitará según lo dispuesto en la Constitución y el Reglamento del Parlamento.

“No es una opción, si se presenta con el número necesario de firmas válidas, yo tengo que darle curso. Jamás me he opuesto a las disposiciones reglamentarias. Sería lo que hay que hacer de inmediato. Cumplo la ley, la Constitución y el Reglamento”, enfatizó en diálogo con la prensa.

El congresista de Acción Popular, Ilich López, anunció que impulsará una moción de censura contra el también congresista José María Balcázar por la crisis política que provocó en el caso de la compra de los aviones caza F-16 de Estados Unidos. El actual mandatario asumió el máximo cargo en Palaciode Gobierno, por sucesión constitucional, en su condición de titular de la Mesa Directiva.

Para Rospigliosi el camino en este tipo de circunstancias no sería una censura, sino una moción de vacancia, tal como lo señaló cuando se debatió la salida del entonces mandatario José Jerí.

Al respecto recordó que su postura fue que como Jerí estaba ejerciendo las funciones de jefe de Estado lo que correspondía era iniciar el trámite de una vacancia presidencial.

Sin embargo, el Congreso optó por la censura en su condición de titular del Congreso.

“En este caso, si se presenta una moción para censurar al señor Balcázar, lo cual requiere solamente una mayoría simple de los congresistas, bueno si eso es lo que decide el Congreso, habrá que acatar la decisión”, aseveró.

En relación a la fecha del debate, Rospigliosi explicó que los tiempos están sujetos a la recolección de las firmas necesarias.

“Apenas tengan las firmas, entonces veremos cuándo se realiza el Pleno. Usualmente, los plenos son los días jueves, pero puede realizarse un Pleno extraordinario. Todo está en el terreno de las posibilidades”, puntualizó.