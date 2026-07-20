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La privatización del Estado

“¿Qué futuro pueden tener estos jóvenes? Necesitamos que los logros de aprendizaje sean una política pública y que el sector responda".

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Qué le impide al sector educación consolidar sus reformas? (Foto: Andina)
    ¿Qué le impide al sector educación consolidar sus reformas? (Foto: Andina)

    La privatización del Estado es un término que se utiliza para describir la captura de instituciones públicas por intereses ilegítimos. Grupos de poder que se reparten ministerios y puestos claves; en favores políticos para obtener contratos y ganar licitaciones; en leyes que favorecen determinados intereses mercantilistas; o incluso en el reconocimiento de un sindicato. En nuestro país, el Estado responde a intereses ilegítimos y lo viene haciendo probablemente desde el inicio de la República. Este tipo de prácticas erosiona la legitimidad del Estado y convierte lo público en un botín político, con el impacto que esto genera en poblaciones desatendidas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.