Redacción EC
Redacción EC

A raíz del reporte de diversos baches en calles de distritos como el Rímac y San Juan de Lurigancho, El Comercio se dirigió a distintos puntos de la capital para recopilar información y realizar mediciones de las imperfecciones en las pistas.

La magnitud de los desniveles que encontró este Diario fue tal que resultó alarmante. Sin embargo, todavía se quiere llegar a más. Por ello, con el objetivo de abarcar todos los puntos que presentan baches en Lima, El Comercio pone a disposición de los lectores el WhatsApp de la campaña #PasaEnLaCalle +51 939 627 670 para reportar las protuberancias en las pistas. De ese modo, los ciudadanos podrán mandar fotografías, videos y la ubicación de estas imperfecciones.

Carlos Salas Abusada
Escribe a nuestro WhatsApp
+51 939 627 670

Una vez enviado tu reporte, el equipo se pondrá en contacto contigo y acudirá al lugar de los hechos para realizar la cobertura.

Pistas destruidas en cuadra 10 de Bausate y Meza, La Victoria. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Pistas destruidas en cuadra 10 de Bausate y Meza, La Victoria. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JULIO REAÑO

