A raíz del reporte de diversos baches en calles de distritos como el Rímac y San Juan de Lurigancho, El Comercio se dirigió a distintos puntos de la capital para recopilar información y realizar mediciones de las imperfecciones en las pistas.

La magnitud de los desniveles que encontró este Diario fue tal que resultó alarmante. Sin embargo, todavía se quiere llegar a más. Por ello, con el objetivo de abarcar todos los puntos que presentan baches en Lima, El Comercio pone a disposición de los lectores el WhatsApp de la campaña #PasaEnLaCalle +51 939 627 670 para reportar las protuberancias en las pistas. De ese modo, los ciudadanos podrán mandar fotografías, videos y la ubicación de estas imperfecciones.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Una vez enviado tu reporte, el equipo se pondrá en contacto contigo y acudirá al lugar de los hechos para realizar la cobertura.