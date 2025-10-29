En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, la Policía Nacional (PNP) intervino la noche del martes 28 de octubre el penal Sarita Colonia de la provincia constitucional y realizó una requisa completa en las celdas.
Según informó la cuenta institucional de la Presidencia de la República en “X”, la acción se llevó a cabo como respuesta a los actos delictivos que se estarían realizando desde los centros penitenciarios.
“Esta acción incluye una requisa completa, con el objetivo de hacerle frente a la criminalidad”, señaló la Presidencia en dicha red social.
En la intervención también estuvo presente el mandatario José Jerí, quien tenía previsto informar a la ciudadanía los resultados de la primera semana del estado de emergencia en la capital y el primer puerto.
Cabe indicar que el último sábado 25 de octubre el presidente también estuvo presente en el traslado de internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de régimen cerrado del penal Ancón I.
En total, fueron trasladados 45 internos vinculados con actividades de extorsión, sicariato y secuestro, quienes cumplirán su condena bajo un régimen cerrado y medidas permanentes de control.
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), esta acción busca reducir los riesgos de comunicación ilícita y reorganizar a los reos más peligrosos en zonas especialmente acondicionadas.
Parte del procedimiento, que incluyó el corte de cabello de los internos y la imposición de uniformes blancos, lo que generó comparaciones con el sistema penitenciario de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele.
Los reclusos fueron reubicados principalmente desde el penal Castro Castro y otras áreas del propio Ancón I. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el nuevo pabellón cuenta con capacidad para albergar hasta 168 internos, bajo vigilancia permanente y un protocolo de control reforzado.
