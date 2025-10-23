Hernán Medrano Marin
La posibilidad de que ocurra un sismo de gran magnitud en el Perú no debe sorprender, ya que el país se encuentra en una región altamente sísmica denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, lugar donde se produce alrededor del 80% de los terremotos a nivel mundial. A ello se suma el silencio sísmico de más de 273 años que experimenta la costa de Lima y el pronóstico de un gran sismo de magnitud de 8,8 Mw., por parte del IGP, a suceder en próximos 50 años. Este escenario pondría en jaque a la Costa Verde, que sucumbiría ante el poder destructivo de la naturaleza.

