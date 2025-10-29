Tras la denuncia por la exposición masiva de datos personales en la plataforma que publica la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las elecciones generales 2026, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) inició un proceso de supervisión.

Como se recuerda, los reportes difundidos en redes sociales dan cuenta de que la web del Reniec permite visualizar información sensible como nombres completos, direcciones y números de DNI de miles de electores.

“La ANPD ha iniciado una supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales por parte del Reniec. Particularmente, en lo concerniente a la observancia de los principios de finalidad y proporcionalidad”, manifestó el Minjusdh tras la difusión de los reportes.

En su pronunciamiento, la institución explica que la Ley Orgánica de Elecciones (artículo 197) establece que el padrón puede ser consultado por la ciudadanía para verificar que sus datos estén correctos, pues esto permite que los ciudadanos puedan presentar reclamos si no figuran o aparecen con errores, y también que las organizaciones políticas detecten nombres de personas fallecidas que deban ser retirados.

Sin embargo, esta misma ley establece que “ciertos datos, como el domicilio o las huellas dactilares, no deben ser difundidos ni entregados públicamente. Estos datos están protegidos por su carácter personal y su divulgación podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos”, indica el comunicado.