Minjusdh evalúa herramienta tecnológica que complementaría la defensa pública en lenguas originarias.
Minjusdh evalúa herramienta tecnológica que complementaría la defensa pública en lenguas originarias.
Por Redacción EC

La viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, se reunió con el emprendedor Joseph Torres Cama, fundador de doxs.ai, una iniciativa que brinda orientación legal en lenguas originarias mediante inteligencia artificial, a fin de dialogar sobre la propuesta de esta organización para fortalecer la atención legal en lenguas originarias.

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