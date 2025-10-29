Este miércoles 29 de octubre se llevó a cabo la reunión de conformación del Comité de Fiscalización, creado en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

Dicho grupo de trabajo será presidido por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, e integrado por los titulares de otras 12 instituciones públicas.

En la reunión se designó al titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Edward Tovar Mendoza, como secretario técnico del mencionado comité.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, este comité se encargará de planificar y ejecutar los operativos diarios de fiscalización y establecer protocolos de actuación conjunta que se puedan aplicar durante el estado de emergencia en la capital.

Asimismo, implementará un registro nacional de fiscalización y reportes públicos con indicadores de cumplimiento y sanciones aplicadas. La norma señala que las juntas vecinales de seguridad ciudadana, los prefectos y subprefectos proporcionarán información al Comité para la toma de decisiones.

El Comité de Fiscalización está integrado por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osiptel, Policía Nacional del Perú (PCM), Ministerio Público, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, por el Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Migraciones, Sucamec, Sutran, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Sunat y Dirección Antidrogas (Dirandro).

Medida de excepción

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, a fin de enfrentar la ola criminalidad que viene azotando a la capital.

La medida declarada por el Gobierno de José Jerí acaba de cumplir una semana y, de acuerdo con cifras de fuentes oficiales, la situación de inseguridad en las calles no ha cambiado.

Por el contrario, persiste la tendencia creciente de casos de extorsión y sicariato. Pese a que desde Presidencia se anunció que el último martes el mandatario iba a brindar un balance de los resultados obtenidos en primeros 7 días de la medida, no hubo tal.