El Gobierno aprobó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao desde el pasado 22 de octubre. (Foto: Andina)
El Gobierno aprobó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao desde el pasado 22 de octubre. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Este miércoles 29 de octubre se llevó a cabo la reunión de conformación del , creado en el marco de la declaratoria del en Lima Metropolitana y el Callao.

Dicho grupo de trabajo será presidido por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, e integrado por los titulares de otras 12 instituciones públicas.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
LEE MÁS: Policía interviene el penal Sarita Colonia del Callao y realiza una requisa completa

En la reunión se designó al titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Edward Tovar Mendoza, como secretario técnico del mencionado comité.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, este comité se encargará de planificar y ejecutar los operativos diarios de fiscalización y establecer protocolos de actuación conjunta que se puedan aplicar durante el estado de emergencia en la capital.

LEE MÁS: Incautan más de 3 000 pirotécnicos en Lima y Callao durante la primera semana del estado de emergencia

Asimismo, implementará un registro nacional de fiscalización y reportes públicos con indicadores de cumplimiento y sanciones aplicadas. La norma señala que las juntas vecinales de seguridad ciudadana, los prefectos y subprefectos proporcionarán información al Comité para la toma de decisiones.

El Comité de Fiscalización está integrado por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osiptel, Policía Nacional del Perú (PCM), Ministerio Público, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

LEE MÁS: Presidente José Jerí descarta toque de queda durante el estado de emergencia en Lima y Callao

Asimismo, por el Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Migraciones, Sucamec, Sutran, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Sunat y Dirección Antidrogas (Dirandro).

Medida de excepción

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, a fin de enfrentar la ola criminalidad que viene azotando a la capital.

LEE MÁS: Callao: chofer de combi fue baleado en la avenida Néstor Gambetta

La medida declarada por el Gobierno de José Jerí acaba de cumplir una semana y, de acuerdo con cifras de fuentes oficiales, la situación de inseguridad en las calles no ha cambiado.

Por el contrario, persiste la tendencia creciente de casos de extorsión y sicariato. Pese a que desde Presidencia se anunció que el último martes el mandatario iba a brindar un balance de los resultados obtenidos en primeros 7 días de la medida, no hubo tal.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC