El nuevo aeropuerto Jorge Chávez se convirtió en escenario de un caso de narcotráfico que casi termina en tragedia. Dos hermanas peruanas, Elizabeth Victoria y Cinthya Johana Albán Valdez, intentaron trasladar casi un kilo de cocaína a España.

De acuerdo con una investigación de Panorama, Elizabeth, de 22 años, había ingerido 20 cápsulas de droga de alta pureza, lo que puso su vida en grave riesgo.

En la sala de embarque fingió un desmayo y afirmó estar embarazada para distraer a las autoridades, mientras su hermana buscaba despistar a la seguridad separándose de ella. Pese a los intentos, ambas perdieron el vuelo a Madrid y decidieron reprogramar sus pasajes.

La espera resultó crítica para Elizabeth. Horas después, en su vivienda en Bellavista, sufrió convulsiones y fue llevada de emergencia al Hospital Carrión, donde los médicos extrajeron las cápsulas que llevaba en el estómago. La droga incautada en Europa habría alcanzado un valor estimado de hasta 40 mil euros.

Según el dominical, Cinthya logró abordar un vuelo distinto hacia Madrid, lo que evidenció la ruptura de la complicidad entre ambas.

Por su lado, la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao dictó seis años y ocho meses de prisión contra Elizabeth, quien sobrevivió de manera milagrosa. En tanto, continúan las investigaciones contra su hermana.