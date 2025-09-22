Comas: Audi de madre asesinada habría pertenecido antes a alias “El Jorobado”.

El Audi Q3 gris en el que se desplazaba Xiomara Flores Bazán, la madre de familia asesinada en Comas, habría pertenecido anteriormente a Adán Lucano Smith Cotrina, alias “El Jorobado”, según un reportaje de Punto Final.

De acuerdo con registros públicos, el vehículo fue transferido en diciembre de 2021 a los padres de la víctima por un monto muy inferior a su valor de mercado.

El distrito de Comas sigue conmocionado tras el brutal asesinato de Xiomara Flores, quien fue atacada a balazos la noche del 18 de septiembre mientras viajaba en dicho automóvil junto a sus hijas y su mascota. El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Alfonso Ugarte, donde la Policía halló doce casquillos de bala. Dos de las menores resultaron heridas de gravedad.

Las autoridades han puesto el foco en el Audi modelo 2016 conducido por la víctima. Según los documentos revisados por Punto Final, el vehículo había sido adquirido por “El Jorobado” en octubre de 2021 por S/12.000 y, dos meses después, lo transfirió a los padres de Xiomara por S/11.000.

Esta conexión ha alimentado hipótesis sobre un posible vínculo del atentado con la disputa entre las bandas de “El Jorobado” y Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Sin embargo, la familia de la víctima rechaza de manera tajante esta versión.

La División de Homicidios de la Policía Nacional investiga si el ataque corresponde a un ajuste de cuentas o a una confusión fatal. En paralelo, familiares y vecinos exigen justicia y mayor seguridad en una zona golpeada por extorsiones y amenazas.

Videos en redes sociales muestran a Xiomara Flores como una mujer alegre, dedicada a su negocio de pastelería “Dulce Flavi” y muy cercana a sus hijas.

Adán Lucano Smith Cotrina, alias “El Jorobado”, fue detenido en 2024 con catorce procesos en su contra vinculados a la extorsión en el sector transportes de Comas. En enero de 2025, la Fiscalía obtuvo una condena de 15 años de prisión efectiva por tenencia ilegal de armas. A pesar de ello, se le atribuye continuar dirigiendo ataques extorsivos desde prisión.