Con 14 años de experiencia y resultados comprobados en la transformación social a través de la música, Sinfonía por el Perú, organización fundada y liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez, lanza su campaña anual de donación “Sinfonía que transforma”, en alianza con el Diario El Comercio. Esta iniciativa tiene como objetivo movilizar a la sociedad civil, las familias, las empresas y los medios de comunicación para asegurar la continuidad y el fortalecimiento de sus programas musicales y sociales.

A lo largo de este tiempo, más de 35 mil beneficiarios en 32 sedes a nivel nacional han encontrado en Sinfonía no solo formación artística de calidad, sino también espacios seguros de protección, acompañamiento psicológico, desarrollo de habilidades para la vida y oportunidades para construir sus proyectos personales y profesionales.

“Cada día, más de 6 mil niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del Perú reciben formación artística de calidad, acompañamiento psicológico, espacios de protección, desarrollo de habilidades para la vida y, sobre todo, una comunidad de bienestar y aprendizaje. Todo esto es posible gracias a la solidaridad de personas, familias y empresas que creen en el propósito de Sinfonía por el Perú y son testigos de nuestro impacto. Este año los necesitamos más que nunca: en el Perú sabemos unirnos por grandes causas, y nuestra niñez es la mejor causa común”, señala Gabriela Perona, directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú.

Campaña 2025 busca movilizar apoyo social y empresarial para los programas de Sinfonía por el Perú. (Foto: Difusión)

La campaña de donación “Sinfonía que transforma”, que estará vigente durante dos meses, hasta el 24 de noviembre, busca recaudar fondos, para financiar requerimientos esenciales, como adquirir instrumentos para los programas musicales, continuar el acompañamiento adecuado en la salud mental y emocional de los beneficiarios, ejecutar proyectos de alto impacto social, y continuar brindando educación musical gratuita.

El llamado de Sinfonía por el Perú es claro: la música no solo se escucha, también se siente, se vive y transforma vidas. Por ello, invitan a sumarse a esta causa mediante donaciones a través de la billetera móvil Yape o Plin al número 938 149 648, en la web sinfoniaporelperu.org/donar (programa de donantes recurrentes), o en las cuentas bancarias habilitadas en BBVA y BCP.

Las empresas comprometidas con la construcción de una sociedad justa y solidaria pueden sumarse a la campaña destinando un porcentaje fijo de sus ventas o servicios, o realizando una donación simbólica y formar parte del grupo de “Empresas que resuenan”, una red de aliados que apuestan por el impacto social a través de la música y son compañías comprometidas con la construcción de una mejor sociedad.

Más de 6 mil niños reciben formación y apoyo gracias a Sinfonía por el Perú, que inicia nueva cruzada de donación. (Foto: Difusión)

Además, al estar registrada como entidad perceptora de donaciones, las personas naturales o empresas solidarias pueden acceder al beneficio tributario de reducción del 10 % de la renta de quinta categoría mediante el certificado emitido por la organización.

Con el respaldo de sus 14 años de trabajo, Sinfonía reafirma su compromiso de seguir construyendo un Perú mejor a través del arte, la música, la cultura y la educación.

Datos bancarios de la organización:

Cuentas: BBVA Continental Soles 0011-0117-0100076469 / CCI 011-117-000100076469-94, BBVA Continental Dólares 0011-0117-0100076477 / CCI 011-117-000100076477-97, y BCP Soles 1949673181097 / CCI 00219400967318109792. Razón social: Asociación Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú.

Sinfonía por el Perú

Es una organización social sin fines de lucro, presidida por el tenor peruano Juan Diego Flórez. Desde hace 14 años imparte educación musical gratuita a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en 10 regiones del país.

La música es el centro de sus intervenciones, construye espacios seguros para clases y talleres, trabaja con sentido comunitario y de manera integral, y ejecuta acciones articuladas con padres y madres promoviendo una formación complementaria al proyecto de vida del estudiante.

Sinfonía por el Perú lanza campaña solidaria para continuar cambiando vidas a través de la música. (Foto: Difusión)

A la fecha, más de 6 mil niños y adolescentes aprenden a cantar o tocar instrumentos mediante una enseñanza académica. Acceden a lugares seguros para su desarrollo individual, alejándose de vicios y entornos violentos. Con el tiempo, fortalecen su autoestima, aprenden a confiar y disfrutar el éxito en equipo, cosechan valores, refuerzan sus aptitudes, y sueñan con un futuro mejor.

La transformación en cientos de menores y jóvenes peruanos trascendió muchas veces sus propias vidas, ampliándose los beneficios a familias y comunidades completas, registrándose alrededor de 35 mil personas comprometidas con el arte y la música como motor de crecimiento personal y colectivo.