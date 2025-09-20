Hernán Medrano Marin
Ruta alterna al peaje: ¿Cómo va la obra que promete ingresar a La Molina sin pagar un sol?
Han pasado casi 40 días desde que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició la recuperación de lo que promete será la futura vía alterna a la Panamericana Sur y al peaje ubicado a la altura de la avenida Separadora Industrial. Al día de hoy, ya se encuentra culminada la recuperación del último tramo y se espera que en los siguientes días se inicie con el asfaltado del corredor. Por su parte, la concesionaria Lima Expresa ya ha mostrado su posición en contra de este proyecto en anteriores oportunidades.

