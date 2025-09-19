Se acerca el mes de octubre y con ello, como es tradición cada año, la fe y la devoción por el Señor de los Milagros ya se empieza a vivir en el corazón de todos sus fieles devotos.

Este 2025, como principal novedad, se anunció que la venerada efigie del Cristo Moreno visitará, después de 22 años, la Provincia Constitucional del Callao, en un recorrido extraordinario que realizará a bordo del nazareno móvil, el domingo 26 de octubre.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Serán seis los recorridos que realizará este año el Señor de los Milagros. El primer de ellos será el sábado 4 de octubre, fecha en que la imagen se reencontrará con el mar humano que la venera por primera vez en este 2025.

Los otros recorridos serán los días sábado 18, domingo 19, domingo 26 (visita al Callao) y martes 28 de octubre, así como el sábado 1 de noviembre, fecha en que las sagradas andas retornarán al monasterio de Las Nazarenas para ser guardadas hasta el próximo año.

Conoce a continuación las rutas de los recorridos procesionales del Señor de los Milagros para este año 2025:

Sábado 4 de octubre

Hora de salida: 12 del mediodía

La imagen saldrá del monasterio de las Nazarenas para recorrer la Avenida Tacna, continuar por la Avenida Emancipación, seguir por los jirones Chancay y Conde de Superunda, y finalmente retornar al Santuario por la misma Avenida Tacna.

Ruta del recorrido del sábado 4 de octubre | HSMN

Sábado 18 de octubre

Hora de salida: 6 a.m.

El Señor de los Milagros saldrá de la iglesia de las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Luego continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para ingresar al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. Tras ello seguirá su recorrido por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Ancash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la Iglesia de la Virgen del Carmen de Lima (Barrios Altos).

Ruta del recorrido del 18 de octubre | HSMN

Domingo 19 de octubre

Hora de salida: 6 a.m.

La imagen saldrá de la Iglesia del Carmen y recorrerá el jirón Huánuco, jirón Puno y jirón Antonio Bazo, ingresando al Hospital Dos de Mayo para bendecir a los enfermos. Luego retomará el jirón Antonio Bazo, continuará por la avenida Grau, jirón Huánuco, jirón Tarata y jirón Cangallo, ingresando posteriormente al Hospital Almenara.

Tras su visita volverá a tomar la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola y avenida Abancay, para seguir por el jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y avenida Paseo de la República, donde recibirá el homenaje del Palacio de Justicia.

Finalmente, retomará la avenida Paseo de la República y el jirón Carabaya, bordeando la Plaza San Martín, para luego continuar por la avenida Nicolás de Piérola y culminar su recorrido en la avenida Tacna, ingresando al Santuario de las Nazarenas.

Ruta del recorrido del 19 de octubre | HSMN

Domingo 26 de octubre

Recorrido extraordinario al Callao a bordo del nazareno móvil

Hora de salida: 6 a.m.

El Cristo de Pachacamilla saldrá de la iglesia de Las Nazarenas a la avenida Tacna, para continuar por la avenida Nicolás de Piérola, avenida Óscar R. Benavides, avenida Tingo María, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Universitaria y avenida La Marina, hasta llegar a la avenida Guardia Chalaca, avenida Sáenz Peña y avenida Pacífico.

Luego retornará por la avenida Sáenz Peña, avenida Guardia Chalaca, avenida La Marina, avenida Universitaria, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Tingo María, avenida Óscar R. Benavides y avenida Nicolás de Piérola, culminando en la avenida Tacna para ingresar nuevamente al Santuario de las Nazarenas.

Ruta del recorrido extraordinario al Callao del 26 de octubre | HSMN

Martes 28 de octubre

Hora de salida: 6 a.m.

La procesión recorrerá la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando luego por la avenida Alfonso Ugarte para ingresar al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos. Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados.

Posteriormente retornará por la misma avenida Venezuela, continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar a la iglesia de las Nazarenas.

Ruta del recorrido del 28 de octubre | HSMN

Sábado 1 de noviembre

Hora de salida: 12 del mediodía

El Señor de los Milagros recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Monasterio de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el próximo año.

Ruta del recorrido final del 1 de noviembre | HSMN

Video recomendado