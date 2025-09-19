La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció los desvíos y cambios en los servicios de transporte público que se aplicarán este sábado 4 de octubre durante el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros.

La actividad se iniciará al mediodía en el Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y recorrerá calles del centro de Lima.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En conferencia de prensa, Rafael Zegarra, vocero de la ATU, detalló que se ha trabajado en coordinación con diversas entidades para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Además, personal de la institución estará en las principales vías para orientar a los usuarios sobre las rutas alternas. La Policía Nacional cerrará progresivamente las avenidas y jirones por donde avanzará la procesión.

La procesión se realizará el sábado 4 de octubre desde el mediodía por las avenidas Tacna y Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.

El plan de rutas

El servicio regular A del Metropolitano circulará por la avenida Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, y solo tendrá habilitadas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España. En tanto, el servicio regular C funcionará únicamente hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas hasta la culminación de la procesión.

Los buses del corredor Azul transitarán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Plaza Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola, para luego retomar su ruta por Garcilaso de la Vega hacia Barranco y Miraflores.

En el sentido hacia el Rímac, las unidades recorrerán Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Plaza Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres y jirón Virú, retomando después Prolongación Tacna. Se habilitarán paraderos temporales en Nicolás de Piérola, a la altura de la intersección con la avenida Tacna y en la Plaza Dos de Mayo.

El Servicio Extraordinario 08, que conecta San Martín de Porres con Lima, solo llegará hasta el jirón Washington, ingresando por la avenida Bolivia. Luego retornará hacia San Martín por las avenidas Uruguay y Venezuela para seguir su recorrido habitual.

Mientras que el servicio 412 del corredor Morado tendrá como punto final el jirón Virú, en el Rímac, desde allí iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.

En el caso del transporte público convencional, las rutas se mantendrán con normalidad, pero los vehículos que lleguen por la avenida Argentina solo podrán avanzar hasta la Plaza Ramón Castilla, donde deberán retornar hacia el Callao.