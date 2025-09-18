La noche de este miércoles, un incendio consumió cinco locales del mercado de flores Uniflor, ubicado en el jirón Ramón Espinoza, en el distrito del Rímac. El siniestro ocurrió horas después de que personal municipal clausurara más de 30 puestos y se llevara a cabo un desalojo que generó tensión entre los comerciantes.

De acuerdo con testigos, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, llegó al lugar acompañado de autoridades y agentes de la Policía Nacional para supervisar el retiro de mercadería. Sin embargo, en medio de los reclamos, se desató un disturbio que derivó en el incendio de varios stands del centro de abastos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Uno de los trabajadores del mercado acusó a la supuesta compradora del terreno de estar detrás del hecho. Según su versión, ella habría contratado a terceros para provocar el caos. “La supuesta compradora ha contratado delincuentes”, afirmó en diálogo con 24 Horas.

Al lugar acudieron tres unidades del Cuerpo General de Bomberos, que lograron controlar las llamas. Según los testigos, el fuego se habría iniciado luego de que sujetos desconocidos ingresaran al recinto.

Durante el operativo de desalojo también se registraron enfrentamientos entre comerciantes y efectivos de la Policía Nacional. Los vendedores habían ingresado previamente por autorización del alcalde para retirar sus pertenencias, pero en medio del disturbio se desataron las llamas.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.