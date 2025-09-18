La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la Línea 1 del Metro de Lima restableció su servicio luego de resolver la falla técnica registrada desde tempranas horas de este jueves.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad señaló que “el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao se encuentra restablecido tras solucionarse la falla técnica reportada en el sistema”.

El incidente se produjo alrededor de las 7 a.m., cuando la concesionaria comunicó que presentaba dificultades para la operación de los trenes. Ante esta situación, recomendó a los pasajeros considerar el uso de medios de transporte alternos a fin de evitar contratiempos en sus traslados.

Voceros autorizados de la concesionaria indicaron a la agencia Andina que las incidencias ocasionaron largas colas y aglomeraciones en varias estaciones, principalmente en Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

Más temprano, la empresa había reconocido la magnitud del problema y pidió comprensión a los usuarios. “Nuestro servicio presenta demoras debido a una falla técnica que estamos atendiendo. Somos conscientes de las molestias ocasionadas y ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esto pueda generar en sus traslados”, expresaron en un pronunciamiento.

Finalmente, exhortaron a los pasajeros a mantener el orden dentro de las estaciones. “Agradecemos su paciencia y comprensión, así como seguir siempre las indicaciones del personal de estación para mantener la seguridad y el orden”, añadieron.