La Línea 1 del Metro de Lima continúa siendo uno de los sistemas de transporte más utilizados por miles de ciudadanos que se movilizan diariamente entre distintos distritos de la capital. Ante el constante flujo de pasajeros que se movilizan por este servicio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los horarios y frecuencias actualizados que regirán durante mayo de 2026, tanto en días de semana como durante los fines de semana, con cambios en los tiempos de espera dependiendo de la demanda de usuarios en determinadas horas del día. Conoce cuáles son los nuevos intervalos de circulación, en qué horarios habrá mayor frecuencia de trenes y qué estaciones forman parte de este importante servicio de transporte público.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE ATENCIÓN Y FRECUENCIAS PARA MAYO?

Durante los días laborables, comprendidos de lunes a viernes, el sistema ferroviario inicia sus operaciones a las 5:00 a. m. y culmina la jornada a las 10:00 p. m. La rapidez con la que pasan las unidades depende directamente del horario y el sentido del viaje:

Ruta hacia el norte (Villa El Salvador a Bayóvar): El servicio es más intenso entre las 6:30 y las 8:51 de la mañana, y por la tarde desde las 4:34 hasta las 8:31 de la noche, momentos en los que el tren pasa cada 3 minutos. En otros horarios, la espera puede extenderse desde los 4 hasta los 10 minutos.

Ruta hacia el sur (Bayóvar a Villa El Salvador): Los pasajeros verán llegar los trenes cada 180 segundos en los bloques de 6:06 a. m. a 9:18 a. m. y de 4:49 p. m. a 8:31 p. m. Fuera de estas horas, los intervalos fluctúan entre los 3.5 y 10 minutos según avance el día.

Línea 1 del Metro de Lima. (Fuente: El Peruano)

¿CÓMO OPERARÁ EL SERVICIO DURANTE LOS FINES DE SEMANA?

El ritmo del Metro de Lima se ajusta los sábados y domingos para atender la demanda recreativa y comercial de la ciudad. Los días sábado, se mantiene el horario de inicio a las 5:00 a. m., realizando casi medio millar de recorridos (470 en total) con esperas que van desde los 3.5 hasta los 10 minutos.

Por otro lado, los domingos el servicio arranca un poco más tarde, a las 5:30 a. m., y la frecuencia es menos constante, oscilando entre los 6.5 y los 12 minutos por cada tren, completando un cronograma de 254 viajes antes del cierre nocturno, según informa Líbero.

Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: Andina.

¿QUÉ RECOMENDÓ LA ATU A LOS USUARIOS DEL METRO?

La entidad exhortó a los pasajeros a revisar previamente los horarios antes de salir de casa, especialmente en las horas de mayor congestión. Asimismo, sugirió tomar precauciones y organizar los traslados con anticipación para evitar retrasos o inconvenientes durante los recorridos por Lima Metropolitana.

¿CUÁLES SON LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA?

Actualmente, la Línea 1 cuenta con 26 estaciones distribuidas entre Villa El Salvador y Bayóvar. Estas son:

Villa El Salvador

Parque Industrial

Pumacahua

Villa María

María Auxiliadora

San Juan

Atocongo

Jorge Chávez

Ayacucho

Cabitos

Angamos

San Borja Sur

La Cultura

Arriola

Gamarra

Miguel Grau

El Ángel

Presbítero Maestro

Caja de Agua

Pirámide del Sol

Los Jardines

Los Postes

San Carlos

San Martín

Santa Rosa

Bayóvar

VÍDEO RECOMENDADO: