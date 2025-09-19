La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) anunció que el tránsito vehicular en la nueva Vía Expresa Sur quedará habilitado de manera progresiva a partir del lunes 22 de septiembre.

El comunicado detalla que actualmente se están concluyendo las labores de semaforización y señalización, con el fin de reforzar la seguridad de los conductores que circularán por las vías principales del corredor.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Emape anuncia apertura progresiva de la Vía Expresa Sur desde el 22 de septiembre.

El proyecto busca integrar a los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores a través de la avenida Paseo de la República, con la finalidad de mejorar la fluidez del transporte en el sur de la capital. Además, contempla intercambios viales que enlazarán la obra con la Panamericana Sur, lo que permitirá extender el servicio del Metropolitano hacia los distritos del sur, transformando la dinámica del transporte público en Lima Metropolitana.

Nueva Vía Expresa Sur conectará con la Panamericana y extenderá el Metropolitano. (Foto: Andina)

De acuerdo con la comuna, esta ampliación reducirá los tiempos de viaje y aliviará la presión sobre otras vías actualmente congestionadas.

Un punto estratégico será el terminal Atocongo, previsto para la segunda fase del proyecto el próximo año. Este espacio permitirá articular el transporte público masivo con la nueva infraestructura vial, fortaleciendo la red de movilidad en el eje sur de la ciudad.

Según el cronograma municipal, la extensión total de cinco kilómetros de la Vía Expresa Lima Sur estará concluida en junio del próximo año. La apertura de este corredor forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial de Lima y optimizar la conectividad metropolitana.