Desde las primeras horas de este jueves 18 de septiembre, la Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en su servicio ferroviario debido a fallas técnicas, informó la empresa concesionaria.

“Les informamos que continuamos trabajando para restablecer nuestro servicio, que actualmente presenta demoras en la llegada de trenes y tiempos de espera mayores a lo habitual debido a fallas técnicas”, señaló Línea 1 en un comunicado oficial.

La situación ha generado largas colas y aglomeraciones en varias estaciones, sobre todo en las ubicadas en Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, afectando a miles de usuarios que se dirigían a sus centros de trabajo y estudios.

Comunicado del Metro de Lima.

Voceros autorizados indicaron a la Agencia Andina que si bien todas las estaciones permanecen operativas, la empresa precisó que durante las horas punta los trenes registran retrasos de hasta seis minutos, lo que impacta en la fluidez del servicio y prolonga los tiempos de espera en los paraderos intermedios.

Los técnicos de la concesionaria trabajan para solucionar las incidencias y normalizar la frecuencia de los trenes “lo antes posible”. Además, pidieron comprensión a los pasajeros y recomendaron el uso de medios de transporte alternativos mientras se supera el inconveniente.

La concesionaria lamentó los trastornos ocasionados y exhortó a los usuarios a planificar con anticipación sus viajes hasta que el servicio vuelva a operar con normalidad.

