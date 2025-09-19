El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exconductor de televisión Andrés Hurtado no será excarcelado del penal de Lurigancho tras el vencimiento de la prisión preventiva dictada en su contra.
A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), señaló que la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado no se ejecutará debido a que cuenta con otro mandato de detención vigente.
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: Poder Judicial ordenó libertad de Andrés Hurtado por vencimiento de prisión preventiva
“Luego de la revisión que realiza la Subdirección de Registro Penitenciario del INPE se detectó que Hurtado Grados presenta un proceso pendiente con mandato de detención dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por el delito de cohecho pasivo específico”, indicó.
“Por lo mencionado, no procede ejecutar la orden de excarcelación. El INPE actúa de acuerdo a los procedimientos que dispone la ley”, agregó en la red social.
Cabe precisar que el excomediante conocido como ‘Chibolín’ afrontaba una primera prisión preventiva por 9 meses en el marco del caso Migraciones, que se aprobó en diciembre del año pasado.
Según la fiscalía, Hurtado ejerció influencias ante funcionarios de Migraciones para la agilización en los trámites de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Suicho. En este caso estaría involucrada la exjefa de la entidad, Roxana del Águila.
LEE MÁS: Andrés Hurtado: Los 21 rostros que desfilarán por la fiscalía y su vinculación en la peligrosa trama del caso ‘Chibolín’
El expresentador de televisión afronta otro mandato de prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias. Se le atribuye haber sido intermediario en la millonaria coima que habría recibido la fiscal Elizabeth Peralta para que devolviera barras de oro que fueron incautadas en 2020.
En este caso está involucrado el empresario Javier Miu Lei y el Ministerio Público sostiene que el soborno pagado ascendería a casi un millón de dólares.
LEE MÁS: Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Jorge Benavides y al futbolista Tiago Cantoro por caso de lavado de activos
Por este hecho, el 2 de octubre de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor, mientras que Peralta y Miu Lei recibieron comparecencia con restricciones.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Tres falsas amenazas de bomba en el Jorge Chávez: cómo ocurrieron y qué castigo podrían tener
- Marvel gana caso en Perú contra empresa que importaba artículos de superhéroes sin permiso
- ¿Por qué el alcalde López Aliaga no se reunió con el papa León XIV? Esto es lo que se sabe
- Condenan a 10 años de cárcel a hermano y expareja de ‘Yojairo’, brazo armado de ‘El Monstruo’
- 88 años del sacrificio del aviador Alfredo Salazar: El héroe que eligió estrellarse antes que poner en riesgo a Miraflores | FOTOS
Contenido sugerido
Contenido GEC