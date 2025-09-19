Andrés Hurtado cumple otro mandato de prisión preventiva por 18 meses. (Foto: César Bueno/@photo.gec)
Redacción EC
Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exconductor de televisión no será excarcelado del penal de Lurigancho tras el vencimiento de la dictada en su contra.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), señaló que la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado no se ejecutará debido a que cuenta con otro mandato de detención vigente.

“Luego de la revisión que realiza la Subdirección de Registro Penitenciario del INPE se detectó que Hurtado Grados presenta un proceso pendiente con mandato de detención dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por el delito de cohecho pasivo específico”, indicó.

“Por lo mencionado, no procede ejecutar la orden de excarcelación. El INPE actúa de acuerdo a los procedimientos que dispone la ley”, agregó en la red social.

Cabe precisar que el excomediante conocido como ‘Chibolín’ afrontaba una primera prisión preventiva por 9 meses en el marco del caso Migraciones, que se aprobó en diciembre del año pasado.

Según la fiscalía, Hurtado ejerció influencias ante funcionarios de Migraciones para la agilización en los trámites de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Suicho. En este caso estaría involucrada la exjefa de la entidad, Roxana del Águila.

El expresentador de televisión afronta otro mandato de prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias. Se le atribuye haber sido intermediario en la millonaria coima que habría recibido la fiscal Elizabeth Peralta para que devolviera barras de oro que fueron incautadas en 2020.

En este caso está involucrado el empresario Javier Miu Lei y el Ministerio Público sostiene que el soborno pagado ascendería a casi un millón de dólares.

Por este hecho, el 2 de octubre de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor, mientras que Peralta y Miu Lei recibieron comparecencia con restricciones.

